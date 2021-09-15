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經部：境外資金回台實質投資突破千億元 設備支出居冠

鉅亨網記者劉韋廷 台北
經部：境外資金回台實質投資突破千億元，設備支出居冠。(圖:AFP)
經部：境外資金回台實質投資突破千億元，設備支出居冠。(圖:AFP)
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經濟部境外資金台商回台投資

經濟部為鼓勵境外資金回台投資，2019 年 8 月實行《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，據統計，截至昨 (14) 日止，經濟部共計核准 443 件，總投資金額也突破千億元大關，達 1014.7 億元，主要以設備支出最多、建築物支出則居次。

經濟部表示，為鼓勵境外資金匯回台灣進行實質投資、帶動經濟成長，依條例內容，個人與營利事業得向經濟部申請實質投資，最低得享有稅率 4%(原始 20%) 的優惠措施。

從申請資料分析，經濟部指出，在 443 件已核准案件中，直接投資核准 427 件，金額達 995.03 億元，投資類別則以設備支出占比約 7 成最多，金額達 665.1 億元，建築物支出也有 2 成，金額達 307.75 億元，凸顯廠商重新規劃生產線、汰換設備來擴大產能；間接投資方面也核准 16 件，投資資金 19.67 億元。

經濟部表示，依直接投資產業類型來看，電子、光電等電子資訊業居冠，實質投資已達 300.46 億元，民生化工業、金屬機電業也各有 266.81 億元、221.27 億元，電信業、太陽能發電業、運輸業等其他業別也達 206.49 億元。

經濟部表示，為鼓勵個人及營利事業將境外資金匯回投資，依前開條例進行實質投資並取得證明者，可退還一半稅款，而該條例規定申請匯回期限已在 8 月 16 日屆期，但已獲財政部核准並匯回境外資金的個人及營利事業，仍可在資金匯回後 1 年內向經濟部提出實質投資申請。

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