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隆大再砸4.76億元標下高雄小港重劃區逾2000坪建地

鉅亨網記者張欽發 台北
隆大董事長陳武聰。(鉅亨網記者張欽發攝)
隆大董事長陳武聰。(鉅亨網記者張欽發攝)
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隆大高雄營建

高雄市地政局今 (15) 日舉行土地標售，釋出 20 標 24 筆土地，共標售出 18 標，整體溢價率 41.17%，其中隆大 (5519-TW)) 出手 4.76 億元標下高雄小港重劃區逾 2000 坪建地最受矚目，隆大以每坪 23.7 萬元得標，創同區段標售單價歷史新高。

隆大營建今天一口氣包下小港孔鳳段包括 91、92 地號及 93、94 地號兩標，合計砸約 4.76 億元購入逾 2000 坪建地，全吃下四面臨路的完整街廓，是本次標售的大贏家，這兩標分別加價 1.01 億及 1.05 億，溢價率超過 7 成，單價每坪 23.7 萬元也創同區段標售單價新高。

台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮說，小港孔鳳段為今天土地標案面積最大標的，2 標 4 筆土地緊鄰可合併開發，基地臨孔宅六街與孔宅十街，每標面積達 1006 坪，土地方正，適合規劃透天住宅。

李家妮並指出，孔鳳段脫標建地附近就是孔宅綠園，享有大面積綠地休憩空間，是街廓整齊的寧靜住宅社區，區內擁有明義國中小，學區完整，包含永信建設 (5508-TW)、龍騰建設都在此商圈陸續興建透天別墅。

目前隆大不論土地庫存以及在興建中的個案，都處於高峰狀態，隆大原有土地庫存總量約 1.2 萬坪，預期可滿足 2024 年以前的推案需求，今天再砸下 4.76 億元拿下逾 2000 坪的重劃區土地，庫存土地增加到 1.4 萬坪。

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