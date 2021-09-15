國泰世華銀行開辦「財管2.0」 首波推動億級客戶升級高資產戶

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (15) 日宣布，正式開辦「財管 2.0」業務，推出買賣外國債券商品不受信用評等限制的服務，首波將協助私人銀行團隊所服務的億級客戶申請成為高資產客戶。

近五年來，國泰世華私人銀行在客戶人數和資產管理規模上雙雙創下年複合成長率逾 15% 的亮眼成績。國泰世華銀於今 (2021) 年 5 月進一步取得金管會核發「高資產客戶新財管方案」（即財管 2.0 方案）執照，已於 8 月底正式開辦「財管 2.0」業務。

國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇表示，億級客戶申請成為高資產客戶的身分後，客戶不僅在投資交易行為上更為便利，在投資標的上隨著相關限制的放寬，透過國泰世華平台買賣外國債券將不再受信評應達 BB 等級以上規定的限制，可納入信用評等較低但具長線投資價值的外國政府公債，或是評等具有調升潛力的公司債券等，對於台商客戶在布局國際化資產配置時將會更具彈性。

所謂「高資產客戶」的資格認定，依法除了財力需達新臺幣一億元以上，還必須具備一定的專業知識、交易經驗及風險承擔能力、且同意簽署為高資產客戶，並經銀行審查認定後方能申請通過。

國泰世華銀行表示，近年來積極與金控旗下各公司合作，並憑藉 67 個海外服務據點，尤其進駐在金融重鎮香港及新加坡的據點運作日益成熟，未來將接軌國際，依法為客戶引進多元投資商品，有助成為推動財管 2.0 業務的最大優勢。

國泰世華私銀團隊也精銳盡出，由債券、結構型商品、國外股票、基金、ETF、外匯、信託與傳承規劃的專業人士組成，可為客戶提供投資配置與家族傳承規劃，並結合財管 2.0 與信託 2.0 的客製化一站式服務。