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化妝品商小心！亞馬遜擬10月辦美妝產品活動 吸引黑五早鳥 同時建立長期客

鉅亨網編譯許家華
化妝品商小心！亞馬遜擬10月辦美妝產品活動 吸引黑五早鳥 同時建立長期客 (圖片:AFP)
化妝品商小心！亞馬遜擬10月辦美妝產品活動 吸引黑五早鳥 同時建立長期客 (圖片:AFP)
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美容美妝亞馬遜網購電商產業

《CNBC》週三 (15 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 計畫 10 月舉辦一場美容產品活動，以期吸引假期購物潮的早鳥群，並提升亞馬遜在該蓬勃發展的類別中之地位。

根據一份亞馬遜發送給精選美容品牌的簡報，亞馬遜目前計畫在 10 月 4 日至 25 日舉辦此次活動，一些協助管理亞馬遜業務的諮詢公司也收到同樣的訊息。

亞馬遜在該簡報中提到，「我們希望在黑色星期五這週吸引顧客返回亞馬遜，但也希望透過額外的行銷手段，吸引長期顧客。對選定的品牌來說，這是一個獨特的機會，可以接觸到更多購物者和新顧客。」

亞馬遜發言人 Catie Kroon 證實了該文件的真實性，並補充道，下個月的活動稱為「假日美容之旅 (Holiday Beauty Haul)」，網站將展示多種產品類型，包括香水、男士美容和冬季護膚。

電商諮詢機構 Pirawna 執行長 Jed Rawson 表示，亞馬遜 8 月中旬就開始與美容品牌和諮詢公司聯繫，以評估其參與情況。

身為全球最大線上零售商，亞馬遜長期以來一直試圖爭取全球美容市場中更多市占率。該市場年度銷售額達 5000 億美元。亞馬遜於 2000 年開始提供保健與美容產品，但初期只有大眾品牌可選擇。

美容市場現在特別受關注，原因是新冠疫情期間，消費者紛紛湧向網購化妝品和個人保養品。根據市場研究公司 1010data 的數據，2020 年網購化妝品銷售額較一年前增加 40% 之多，而「自我護理」產品的銷售額大增 59%。

根據 Adob​​e Analytics 的數據，雖然美國人在 2020 年假期期間大部分時間都呆在家裡，但他們透過設備支付的金額卻刷新紀錄，去年 11 月至 12 月期間，美國網購金額年增 32.2%，達到 1882 億美元

今年來亞馬遜擴大其「高階美妝」類別，以涵蓋更多高階產品，並開設一家獨立的美妝店，以凸顯新興品牌。亞馬遜也推出專門的護髮區和自家的護膚品牌。

Kroon 表示，美妝是亞馬遜上增長最快的類別之一，且亞馬遜「具有獨特優勢，可以重塑網購美容產品的體驗。」她認為，亞馬遜這場 10 月活動將有助於公司提高對抗 Ulta Beauty 和 LVMH 旗下品牌絲芙蘭 (Sephora) 等零售商的競爭力。

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