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達里歐：現金是垃圾 比特幣若成主流將遭封殺

鉅亨網編譯羅昀玫
達里歐：現金是垃圾 比特幣若成主流將遭封殺 (圖片：AFP)
達里歐：現金是垃圾 比特幣若成主流將遭封殺 (圖片：AFP)
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週三 (15 日) 全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 預估，若比特幣成為主流貨幣，監管單位將予以封殺。

知名的避險基金經理人達里歐目前身價約 156 億美元。今年截至 8 月，橋水的 Pure Alpha II 避險基金已上漲 1.4%。

達里歐週三表示，現金就是垃圾，投資者不應過於依賴現金，切勿抱著現金不放。

達里歐稱，比特幣沒有內在價值，但是很好的現金替代品之一，他本人也持有一定的比特幣，但相比於其投資組合中黃金所佔的比例，還是相對較小。

比特幣已成為行業中價值最高的加密貨幣之一，今年迄今上漲 60% 以上。儘管薩爾瓦多將比特幣定為國家貨幣，但其他大國對加密貨幣監管的擔憂日益升高，印度及中國更禁止加密挖礦等行為。

截止目前，美國證券交易委員會 (SEC) 還未批准任何比特幣 ETF 基金。SEC 主席 Gary Gensler 多次強調加密貨幣領域應加強投資者保護，並表示該機構更有可能批准比特幣期貨 ETF 而不是現貨 ETF。

達里歐提到，目前各國政府不希望比特幣加密貨幣成功，如果加密貨幣獲得主流的認可，最終監管機構可能會出手封殺比特幣，但這並不意味著比特幣沒有一席之地。

(圖片：AFP)
女股神預測：未來 5 年比特幣將飆升至 50 萬美元 (圖片：AFP)

長期看多比特幣的「女股神」伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資 (ARK Invest) 週一預測，未來 5 年比特幣將飆升至 50 萬美元，相信比特幣價格將是目前的 10 倍。

達里歐週三回應，這 (伍德的預言) 根本就是無稽之談。

截稿前，比特幣 24 小時達 2.89%，暫報 48,378.2 美元以太幣上漲 5.09%，暫報 3,588.8 美元

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