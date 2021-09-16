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女股神堅定信念 看好比特幣5年內站上50萬美元

鉅亨網新聞中心
女股神堅定信念 看好比特幣5年內站上50萬美元。(圖:AFP)
女股神堅定信念 看好比特幣5年內站上50萬美元。(圖:AFP)
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比特幣加密貨幣女股神伍德Cathie Wood以太坊以太幣產業

有「女股神」之稱的方舟投資總裁伍德 (Cathie Wood) 重申比特幣價格 5 年內可望突破 50 萬美元，也看好以太幣的上升潛力，建議投資配置 6 成比特幣、4 成以太幣

伍德周一 (13 日) 出席由天橋資本 (SkyBridge Capital) 舉辦的 SALT 會議時表示，「如果我們預測正確，企業持續將資金分散到加密貨幣，機構投資者也開始把 5% 資金配置到加密貨幣，相信比特幣價格將會是目前的 10 倍，在未來 5 年內升至 50 萬美元。」

伍德也表示，最近中美洲國家薩爾瓦多已成為全球首個以比特幣作為法定貨幣的國家，巴拿馬與烏克蘭也企圖將比特幣作為法定貨幣。

比特幣先前因各國加強監管而重挫至 3 萬美元，近來努力站回 5 萬美元的水準，使伍德再度做出雄心勃勃的預測，而比特幣多頭也不擔心，認為拉回整理是正常的。

會議上，伍德對以太幣的信心也大幅提升，她認為以太幣已從工作量證明 (proof-of-work) 版，升級到基於權益證明 (proof-of-stake) 的版本，加上近來 NFT 和 Defi 的行情火熱，使以太幣開發商出現爆炸式成長。

此外，被問及如果只投資一種加密貨幣，將會選擇哪種時，伍德稱，她會選擇 60% 的比特幣、40% 的以太幣

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