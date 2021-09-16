南陽推動展間更新 南部三大展示中心將陸續完工營運

三陽 (2206-TW) 旗下 HYUNDAI 汽車總經銷南陽實業今 (16) 日宣布，國內銷售體系積極推進軟硬體升級計畫，嘉義 GDSI(Global Dealership SpaceIdentity) 展示中心正式開幕，而整建中的全新台南 GDSI、岡山 GDSI 預估年底和明年完工，樂觀看待有助銷售動能持續增強。

南陽實業總經理徐伯達表示，近年啟動全台 HYUNDAI 通路大型 GDSI 展間更新已見成果，在 5 月初竹北 GDSI 開幕後，嘉義 GDSI 也正式加入營運，目前全新台南 GDSI、岡山 GDSI 整建中，預估年底、明年陸續完工，屆時區域通路服務將更加完善，看好強勁銷售助力將爆發。

徐伯達指出，南陽正加快導入新世代車款，並擴大商用車系產品陣容，前 8 月累積銷售成長 25.3%。

HYUNDAI 嘉義 GDSI 展示中心全棟三層樓，地坪面積 1500 坪，以全服務量能規格打造，具備大型銷售展示中心、維修服務廠區、全零件倉儲、鈑噴精修和人才訓練中心，是 HYUNDAI 品牌新一代指標旗艦據點。

南陽也強調，此維修服務廠作為因應產品新陣容和人員擴編的專精設備儀器與職訓空間，藉此 HYUNDAI 培訓堅強售後技師群。