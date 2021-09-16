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威鋒電子首推USB4控制晶片 Q4開始供貨

鉅亨網記者魏志豪 台北
威鋒電子首款USB4控制晶片。(圖:威鋒電子提供)
威鋒電子首款USB4控制晶片。(圖:威鋒電子提供)
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威鋒電子高速傳輸晶片USB4

高速傳輸介面廠威鋒電子 (6756-TW) 今 (16) 日宣布，推出全球首顆 USB4 終端裝置控制晶片，目前已有 USB Type-C 擴充底座、多功能轉接器和其他產品客戶，在設計前期決定採用該款晶片，預期第四季將開始供貨。

威鋒電子表示，USB4 規格問世，被業界視為 USB 架構的重大更新，自此多個資料和顯示協議可共享一條高速連結通道，且支援最高至 40Gbps 的傳輸速率。

威鋒電子補充，該款晶片在 Thunderbolt 4 或 USB4 架構下，可同時提供 USB 及 DisplayPort 傳輸的全效能運行，且兼容 USB Type-C 架構的 DP 替代模式裝置，包括支援該模式的筆記型電腦、平板或智慧型手機。

威鋒電子新市場開發總監 Terrance Shih 說明，該晶片代表研發團隊在開發 USB Type-C、USB PD 以及 USB 3.2 技術的經驗結晶，對於產品上市時程與參與標準開發的貢獻，皆處於行業領先地位。

此外，相較於採用 USB Type-C 的 DP 替代模式，該晶片終端裝置控制晶片可提供至高兩倍的影像傳輸頻寬，最多可同時支援單個 8K 60Hz 高動態範圍 (HDR) 顯示器和多個 USB 3.2 Gen2 裝置。

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