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〈振興加碼〉經濟部400萬份好食券 估創40億元商機

鉅亨網記者劉韋廷 台北
由左至右為商業司司長蘇文玲、經濟部政務次長陳正祺、中小企業處處長何晉滄。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
由左至右為商業司司長蘇文玲、經濟部政務次長陳正祺、中小企業處處長何晉滄。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
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經濟部五倍券振興好食券電商

行政院今 (9) 日公布振興五倍券領取辦法，經濟部也進一步說明好食券加碼細節，前 400 萬名以數位方式綁定五倍券的民眾，將可直接獲得 500 元好食券，不用抽籤，預估將帶動 2-3 倍經濟效益，創造至少 40 億元商機。

經濟部商業司司長蘇文玲表示，根據去年三倍券效益調查，包含零售通路、餐飲共產生約 2-3 倍效益，因此依今年好食券發放份數與金額推估，今年將至少創造逾 40 億元效益。

經濟部說明，500 元加碼好食券，民眾只需要綁定數位五倍券，前 400 萬名即可再獲得 500 元好食券加碼，可用在餐飲、糕餅、夜市、市場等店家消費，使用期限則與五倍券相同，從今年 10 月 8 日至明年 4 月 30 日止。

經濟部今年也訂出數位券比重要突破 2 成目標，換算下來即約 400 萬名，同時，今年民眾綁定數倍券後，將獲得一組數位標章，細節將由行政院政委唐鳳在下周四 (9 月 16 日) 說明。

另一方面，針對國內電商平台也納入五倍券適用範圍，經濟部表示，國內電商平台包含 momo、PChome、foodpanda、蝦皮購物、東森購物、cutaway 等，將設立五倍券專區，並著重協助在地生產的小農店家、庇護工廠等公益團體。

政院宣布推出五倍券後，包含地方政府、零售店家、支付業者等都陸續推出加碼促銷優惠，不過部分優惠需持紙本券才可享有，與經濟部力推的數位券不同，對此，經濟部表示，非常歡迎各界加碼振興，將持續與各地方政府溝通，力拚提升數位券比重。

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