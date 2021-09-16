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林麗雪：季底選股錦囊計

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先探投資週刊林麗雪季底選股

外資連續大賣之後，連本土法人也陷入觀望，台股資金量能大退潮，糾結的盤勢，讓投資人無所適從，時序將進入第四季，哪些產業或個股又將勝出？

 

【文／林麗雪】

美股拉回及中秋連假影響交易意願，台股周成交量寫下二二周來新低，指數量縮並在高檔震盪，短線操作難度大為提高，糾結的盤勢，讓投資人心慌慌且無所適從，台股究竟還能創高？不論是外資或本土投資主管，都各有不同解讀，但可以確定的是，沉悶的九月，需要投資人耐心度過，才能守得雲開見月明。

 

正常低量讓行情走得久一點

從去年的新冠疫情爆發之後，台股多頭已維繫長達一年半，幾乎各大產業獲利及股價齊揚，從ＩＣ設計、晶圓代工、ABF/BT 載板、矽晶圓、功率元件，到傳產族群的航運、鋼鐵、紡織，再到八月獲利齊揚的金融股，萬七之上的台股，在電子、傳產及金融企業獲利三足鼎立下，即便外資過去一年大賣台股逾兆元，仍能穩固地挺住。

惟股市老手常說的「量先價行」，有量才有價，最近台股已連續五個交易日成交量不到三千億元，逐漸消退的資金動能，正面來看可以視為是量縮整理，另方面來看，若量能持續萎縮，可能是台股以盤代跌的情況，目前台股正處於情況不明的盤勢，操盤人建議，少做多看，除非對特別有把握的產業或個股，可以小量慢慢試單，等基本面更加確立之後，再增加投資部位。

對於台股連日低量，甫新官上任的華南永昌投信董事長黃昭棠直言，現在的低量才是正常量，過去動輒五、六千億的成交量是異常量，當回到正常量之後，可以讓行情走得比較久一點。

黃昭棠說，市場不缺資金，也因此，行情應不會出現太大的結構性變化，但波動不可避免，過去一段時間台股籌碼凌亂之後，需要好一段時間的整理，現階段機構法人及大戶資金仍在觀望市場的方向。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠則認為，全球股市底部噴發的大行情已經結束了，下半年大盤雖然還有上漲空間，但齊漲的情形可能已經結束，未來波動可能加劇，不建議投資人將資金再集中重押單一領域，接下來操作應適時分散風險。

 

靜待第三季財報推升

此外，當市場輪動速度加快時，投資人也必須改變操作方式，而對於無法快速改變操作方式的投資人，選擇質優、ＥＳＧ完善的企業進行投資，將在下跌風險加大時，相對抗震。

股市的上漲與下跌，企業或產業獲利基本面往往是最重要的依歸及憑藉，過去一年台股的大漲，都構築在企業獲利強勁成長的基礎上。

據統計，台灣上市上櫃公司獲利在繼去年繳出二．四六兆台幣、創下歷史新高紀錄之後，今年第二季台灣全體上市上櫃公司再大賺一兆元，上半年總體獲利累計達到一．九八兆元，已達成年初法人預估台灣上市上櫃公司整體獲利將達到二．六四兆元的七五％，台股上半年企業獲利銳不可擋，今年整體上市上櫃獲利上修至三兆元以上已是板上釘釘的事。

但問題來了，在去年及上半年的獲利高基期之後，中信投信國內投資科主管李俊毅直言，很直觀的來看，只要整體台股企業獲利年成長率沒有進一步成長，台股下半年要創高就有難度，目前多數機構法人普遍預估，台股整體企業獲利年成長率應已在上半年創高觸頂，下半年若整體企業獲利無法再創高，台股的高點也將相對受限。（全文未完）

 

 

來源：《先探投資週刊》2161 期

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