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劉瓊雯： iPhone 13準時現身！

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先探投資週刊劉瓊雯iPhone 13

蘋果秋季發表會登場，年度旗艦新品包含 iPhone 13 系列、第九代 iPad 和第六代 iPad Mini 以及 Apple Watch 7 正式現身，供應鏈大啖商機。

 

【文／劉瓊雯】

蘋果（Apple）「秋季新品發表會」絕對可以說是全球科技產業在每年第三季引頸期盼的活動之一，去年受疫情影響，發表會遞延到十月才舉行，日前現身的邀請函以「California streaming」為主題，並在網頁中加入擴增實境（ＡＲ）彩蛋，今年恢復往年慣例，於美國時間九月十四日透過線上直播方式盛大舉行，年度旗艦新品 iPhone 13 系列、第九代 iPad 和第六代 iPad mini 以及 Apple Watch 7 正式亮相，而傳聞中的 AirPods 3 則未現身。

 

iPhone 13 系列成焦點

在眾多的新產品當中，手機產品依舊是鎂光燈的焦點所在，一如先前爆料的預測，iPhone 13 系列在效能、螢幕、電量、鏡頭、容量等部分皆再進化，共推出三種尺寸、四款機型，包括五．四吋的 iPhone 13 Mini、六．一吋的 iPhone 13、iPhone 13 Pro 以及六．七吋的 iPhone 13 Pro Max，除了前方所占的「瀏海」區域變小外，外觀沒有太大變化，電池續航力增加一．五至二．五小時，效能的部分全系列皆搭載使用台積電五奈米製程的 A15 仿生晶片，顯示螢幕使用最新 OLED 面板，記憶體容量則是取消 64GB，而 Pro 和 Pro Max 等高階機型增加 1TB 超大容量選項，至於消費者最關心的「價格」，則維持價六九九～一○九九美元之間。值得注意的是，Pro 和 Pro Max 除新增大容量之外，在顯示器的部分更是升級成 ProMotion 自動適應更新頻率螢幕，配置 120Hz「螢幕更新率」，採用低功耗 LTPO 技術的 OLED 面板，有效降低顯示器功耗，避免電池續航力不足。

其實早在發表會之前，可以從蘋果的股價發現，市場已對發表會新品抱持著高度期待，在資金的追捧下，蘋果股價在八月三十日收盤創下一五三．一二美元高點開始，一路往上不斷攻高，九月七日盤中更來到一五七．二六美元，再創新猷，今年漲幅超越二○％，帶動市值逼近二．六兆美元，穩坐全球市值最高企業龍頭寶座。美國投行 Baird 看好新 iPhone 的換機潛能，將蘋果目標價從一六○美元上調至一七○美元；摩根士丹利證券及研究機構 Fairlead Strategies 也對蘋果後市表示樂觀，給出一六八美元目標價。

如今隨著蘋果股價市值攀升，再加上秋季發表會新品的亮相，且在價格持平的誘因下，市場看好今年新機出貨量將年增八％，達八五○○萬支，整體出貨量將年增十四％，上看二．二五億支，相關蘋果供應鏈可望受惠強勁拉貨動能，大啖蘋果新品商機。（全文未完）

 

 

來源：《先探投資週刊》2161 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊

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