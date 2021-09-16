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魏聖峰：蘋果、小米 穿戴裝置的勁敵

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先探投資週刊魏聖峰穿戴裝置

Apple Watch 即便價格高，在功能、外觀與品牌仍吸引最多人青睞，維持高成長模式；小米智慧手環則以多功能和親民價格作為賣點。

 

【文／魏聖峰】

在健康保健與潮牌等功能需求引領下，智慧手環與智慧型手錶的穿戴式裝置銷售維持成長趨勢，目前智慧手環的銷售依然超過智慧手錶，但從第二季的全球銷售成長趨勢來看，智慧手錶的年增率達三七．九％，遠高於智慧手環的五．六％。蘋果在智慧型手錶市占率仍以超過三一％模式輾壓過其他品牌，但小米的智慧手環市占率則小幅超越蘋果。

蘋果在二○一四年九月首度推出第一代具有運動追蹤、健康相關訊息以及能和 iOS 平台整合與服務的智慧手錶 Apple Watch。在品牌掛保證加上能與 iOS 平台整合功能訴求，還有吸引年輕族群青睞的目光，讓當時的蘋果在智慧手機、平板電腦和麥金塔電腦外，又開創一個新市場。第三代以後的 Apple Watch 陸續增加連網功能，甚至在這兩年增加具有醫療保健相關偵測的功能，今年九月將推出第七代的 Apple Watch，市場傳出最新 Apple Watch 7 螢幕和厚度都會比前幾款大，但受限於生產問題，Apple Watch 7 有可能限量發行。

單就智慧型手錶產業來看，蘋果推出後在市場一直享有獨霸地位，即使後來有小米、華為、Garmin 和三星電子等競爭者加入，不論在出貨量和市占率方面仍難撼動 Apple Watch 的地位，以第二季出貨量為例，超過七九○萬支，市占率三一．一％，比去年同期的六一○萬支年增率成長二九．四％。換句話說，每三個戴智慧型手錶的用戶中，就有一人是戴 Apple Watch。今年第一季出貨年增率則有三五％，銷售依然維持高成長模式。

 

Apple Watch 銷售成長強勁

對蘋果來說，Apple Watch 和 iPod 的兩大穿戴式產品一八～一九年期間一度接替 iPhone，成為當年蘋果的銷售主力產品，是當時營收成長動能的來源，直到去年 iPhone 12 推出，在大尺寸機種銷售強勁下，掀起蘋果用戶一輪換機潮，iPhone 才又成為蘋果銷售主力產品。這幾年在蘋果規劃下，Apple Watch 與健康和醫療保健等功能相結合。Apple Watch 4 增加ＥＣＧ心電圖功能、跌倒偵測功能、可以量血壓等多項健康相關的追蹤功能，提高 Apple Watch 的實用性。去年新冠肺炎疫情爆發時，Apple Watch 量測血氧的功能被用戶廣泛使用，提高 Apple Watch 的銷售量。

蘋果的產品銷售總能在產業界中創下新紀錄。以 Apple Watch 為例，二○一四年九月推出第一代 Apple Watch，到了二○一九年底，當年 Apple Watch 的出貨量正式超越瑞士鐘錶業的出貨量總和。產業分析師 Steven Waltzer 認為，相較於瑞士手錶品牌，Apple Watch 很能吸引年輕消費族群。具有吸引力的設計、容易使用以及能和應用程式的結合，的確讓 Apple Watch 在北美、歐洲和亞洲各地備受歡迎。

 

Garmin 維持高成長

根據市調機構 Above Avalon 發布的報告顯示，到去年底 Apple Watch 在全球各地已賣出一億支，其中二○二○年的出貨量達到三千萬支，以 Apple Watch 目前仍是智慧手錶中最貴的產品，能達到這樣的出貨高成長表現已經非常不容易。即使 Apple Watch 至今的年銷售成長率維持將近四成，但在有十億活躍用戶的 iPhone 仍只有十％擁有 Apple Watch。因此，Apple Watch 未來還有很大的成長空間。Apple Watch 內的功能和應用程式只能與 iOS 平台結合，無法和 Android 平台相通，會買 Apple Watch 的消費者在蘋果終端產品中，至少還擁有 iPhone、iPad 或是麥金塔電腦其中一款產品。Above Avalon 預測，Apple Watch 有機會在明年的出貨數量超越麥金塔電腦。（全文未完）

 

 

來源：《先探投資週刊》2161 期

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