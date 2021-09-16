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蘋果敗訴 台股變數

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理財周刊蘋果敗訴台股變數

文．洪寶山

iPhone 13 上市，可是台股的蘋概股卻不見慶祝行情，因為美國法院最新裁決，蘋果禁止第三方支付的做法違反市場競爭原則，下令蘋果不可強制應用程式 App 的開發商，必須使用 App Store 的支付系統付費，要求蘋果允許應用程式開發商，可引導客戶直接透過其他方法付費。

App Store 年收入超過二百億美元，利潤率高於 75%，美國法院的裁決將削弱蘋果盈利能力，因為蘋果必須讓使用者能夠被引導到第三方支付付款，禁制令 90 天生效，也就是 12 月 9 日。不過，蘋果可以上訴尋求高等法院做出不同的判決，或是尋求法院延後執行。

 

禁止引導限制 構成限制競爭

當天蘋果股價跌了 4%，這個案子之所以引起關注，主要跟科技巨頭的反壟斷議題有關，是拜登的競選政見之一，也是七月以來中國針對科技寡頭施以嚴監管的遠因。COVID-19 疫情爆發以來，14 天隔離政策導致股市資金偏好科技股，FAANG 尖牙股頻創新高，就在市場喊出 iPhone 13 將可望讓蘋果挑戰三兆美元市值之際，主審蘋果 APP 案的聯邦法官岡薩雷斯．羅傑斯的判決卻指出，「蘋果禁止 App 開發商讓用戶使用第三方支付方式，是反競爭的作法」─禁止引導的限制，確實構成了限制競爭。

於是蘋果股價連跌五天，這個判決衝擊了蘋果共同創辦人賈伯斯對 iPhone 架設的軟硬體封閉式平台生態構想，蘋果靠著這招創意，成功拿下 55% 市佔，以及非常驚人的高獲利。特別是在判決出爐之前，市場擔心如果蘋果輸了，其他任何以封閉平台模式營運的科技公司都要剉著等，屆時科技巨頭的反壟斷陰影，將從中國吹向華爾街，對現有的科技業會產生洗牌現象。

 

蘋果輸了面子 但卻贏了裡子

主控訴人 Epic 共同創辦人斯威尼主張手機應該就像個人電腦，使用者應該要可以下載任何他們喜歡的軟體，表示要的是更開放的生態系。對此，主審法官認為這些因素並不足以顯示壟斷行為，成功並不違法。從這個觀點出發，部分華爾街人士認為這項判決其實蘋果輸了面子，但贏了裡子，那斯達克指數也並未因這個議題而重挫，尤其上週五是美股的三巫日。

蘋果股價能夠逆勢抗跌，原因可能是 9 月 15 日 iPhone 13 正式發布，轉移了市場對於蘋果訴訟的關注，可是眼尖的果粉崩潰發現，iPhone 13 的最低規格是 128G 要價 25,900 元，比去年 iPhone 12 低配 64G 還便宜一千元，而且還是搭載最新 A15 晶片，證實 iPhone 13 改款不大，以低價銷售策略延續 iPhone 12 的熱銷，難怪先前蘋果增加 iPhone 銷量 20% 的展望，同時保留大改款的 iPhone 14 到明年，庫克算盤打得精。

 

立訊分食大餅 台廠大不如前

過去蘋果新機發表是台股多頭炒作的重要題材之一，不過近年來蘋果為了鞏固中國市場，以立訊為首的紅色供應鏈逐漸分食台灣供應鏈訂單，導致蘋概股對多頭的號召力已大不如前，就連正宗蘋概股的台積電 9 月 16 日除息大戲也缺乏激情，加權指數單日成交量從七月的六千多億高峰，萎縮剩下二千六百億元左右，追根究柢，其實都跟 10 月的拜習會之前的美中政治角力有關，因為台灣牌是美中關係最敏感，且不可觸碰的那條紅線。

上週拜登才主動和習近平通話，卻被中國媒體解讀為美方示弱，並且中國外交部發言表示，不能一邊打壓中國，另一邊又期待中國配合。於是會後傳出美國考慮引用美國貿易法 301 條款對中國的補貼行為啟動調查，調查結果可能導致新的關稅，被美媒解讀為拜登不示弱。

 

拜登打台灣牌 外資持續避險

事實上，反壟斷本就是拜登的競選政見之一，中國寧可自己出手，也不願意看到因美國的經濟制裁而導致微信、美團等科技巨頭遭到反壟斷的制裁，所以 301 條款是嚇不倒中國的。

透過媒體的放話試探，美國也察覺到中國的反應淡定，於是便打出王牌─為台灣正名。果然這招一出，中國外交部戰狼趙立堅嗆聲，中方已就有關動向向美方提出嚴正交涉，不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」，中媒解讀一旦美方更名成真，祭出經濟制裁是最低限度，而 ECFA 可能就是籌碼之一。

從外資 10 月台指期合約轉倉 15086 口空單，繼續避險策略，估計加權指數在九月底之前處在 17633~17144 點之間震盪，預期越接近十月底美中台的地緣政治風險會愈趨緊張，考驗持股信心。

 

 

來源：《理財周刊》1099 期

更多精彩內容請至 《理財周刊

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