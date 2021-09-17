〈美股熱門股〉瑞安上調長期載客量 航空股起飛 超越肉類前景黯淡跌逾2%

瑞安上調長期載客量 航空股起飛

歐洲最大廉航瑞安航空 (RYAAY-US) 周四（16 日）表示，英國有望鬆綁旅遊限制，歐洲與海外壓抑的旅遊需求將湧現，上調未來 5 年載客預期，該公司在美國掛牌股價聞訊勁揚，並激勵航空類股大漲。

瑞安 ADR 上漲 7.91% 至每股 114.38 美元，標普 1500 航空指數漲逾 2.5%，美國航空 (AAL-US) 漲 2.63%、達美航空 (DAL-US) 漲 1.46%、西南航空 (LUV-US) 漲 1.36%、聯合航空 (UAL-US) 漲 1.39%、捷藍航空 (JBLU-US) 漲 1.80%。

瑞安表示，英國可能解除要求旅客回國後須隔離或陰性檢測措施，而荷蘭從 9 月 22 日開始，將取消已接種疫苗旅客的防疫要求。

此外，在瑞安與波音 (BA-US) 交易破局後，瑞安執行長 Michael O'leary 表示將繼續與波音談判，也願意等波音降價，並且預估公司到 2026 年時，旅客運送量將達到 2.25 億人，高於先前預估的 2 億人。

超越肉類前景看淡 跌 2.31%

超越肉類（Beyond Meat）(BYND-US) 遭投資銀行 Piper Sandler 看淡前景發展，將該公司股票評等下調至「減持」（Underweigh），影響周四股下跌 2.31% 至每股 108.25 美元。

Piper Sandler 分析師 Michael Lavery 表示，超越肉類目前全部零售通路成長都落後市場共識預期，且對餐飲業前景預估可能過於樂觀。

Lavery 預估，超越肉類第三季在美國的零售額下將約 10%，包括便利商店在內的多種通路銷售額下降 8%、一般銷售通路則下降 27%。

Lavery 說，除 B&G 食品外，超越肉類是調查中同業銷售額降幅最大的一家公司。

分析師看壞 Fisker、Lordstown 股價齊跌

電動車新創公司 Fisker(FSR-US) 與 Lordstown Motors(RIDE-US) 周四遭美國銀行分別將兩家公股票評等調降至「中性」(Neutral) 與「低於大盤表現」（Underperform），股價挫跌 4.54%、1.61%。

美國銀行分析師表示，Lordstown 因誇大電動車訂單，驚動美國證券交易委員會（SEC）介入調查，引發高層人事地震，執行長 Steve Burns 與財務長相繼離職，後來又傳出遭美國司法部調查，因此下調該公司評等。

至於 Fisker，分析師認為該公司雖然是新創電動車製造商較為合法的公司，但電動車競爭局勢變得異常激烈，對該公司可能是個挑戰。

在這兩家電動車遭看壞的同時，另一家電動車製造商 Lucid Group(LCID-US) 卻受到分析師青睞並給予買進評等，目標訂為 30 美元，周四股價上漲 6.33% 至每股 21.17 美元。

美國銀行分析師 John Murphy 稱 Lucid 是「特斯拉與法拉利的結合」。