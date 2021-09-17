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美債務上限問題未解 古根漢：Fed恐推遲縮減購債計畫

鉅亨網編譯段智恆
美債務上限問題未解 古根漢：Fed恐推遲縮減購債計畫(圖片：AFP)
美債務上限問題未解 古根漢：Fed恐推遲縮減購債計畫(圖片：AFP)
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美國聯準會縮減購債鮑爾Fed古根漢Taper舉債上限債務上限美國經濟

古根漢投資公司（Guggenheim Partners）表示，兩黨在債務提高上限問題爭論不休，可能導致市場動盪與經濟中斷，並使美國聯準會（Fed）把啟動縮減購債的時間表延到 12 月，。

多數投資人目前預期 Fed 將在 11 月採取行動，但古根漢認為時機可能延到 12 月，因為兩黨在債務上限的「鬧劇」，可能導致公債殖利率進一步下滑。

此外，包括非農就業報告在內，最近的經濟數據也顯示，Fed 不太可能在下周開會時宣布縮減購債。

古根漢分析師 Brian Smedley 與 Matt Bush 在報告中寫道：「由於 Fed 保持耐心、且不斷上升的財政風險逐漸反映在價格上，公債殖利率可能進一步下跌。」

兩位分析師指出，5 年期與 30 年期的美國公債殖利率目前的差距比去年 8 月時還小，當時聯準會主席鮑爾宣布新框架希望提高通膨，表明通膨低於預期。分析師也說，延後進行縮減購債意味著，市場對 2023 年初升息的預期過於樂觀。

古根漢看好美國公債已有一段時間，今年 3 月投資長米納德（Scott Minerd）表示，美國 10 年期公債殖利率可能在 2022 年初之前轉為負值。

彭博彙編數據顯示，古根漢公司旗下規模 270 億美元的 Guggenheim Total Return Bond Fund 基金報酬率約為 5%，超過 9 成同類基金的報酬率。

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