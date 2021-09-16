〈美股早盤〉 美零售銷售意外增 美股漲跌互現 金價跌至1個月低點

在公布喜憂參半的經濟數據後，主要指數開盤漲跌互現。週四 (16 日) 截稿前，道瓊工業指數小漲 20 點或近 0.1％，那斯達克綜合指數跌近 0.4%，標普 500 指數跌 0.1%，費半跌 0.9%。金價挫逾 2%，至 1 個月低點。

就在市場擔憂 Delta 病毒和供應鏈問題恐傷害消費支出之際，受返校購物潮提振，美國 8 月零售銷售意外較上月增長 0.7%，優於預期的下滑 0.8%。9 月費城 Fed 製造業指數也意外跳升至 30.7，遠勝預期和前值。

然而，上週初領失業救濟金人數小幅上升至 33.2 萬人，略高於預期，但仍徘徊於疫後低點。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.343%，美元走高，金價跌逾 2%，至 1 個月低點。

恒大集團債務危機加上中國近來對企業的監管措施衝擊市場情緒，在報導傳出中國正在放慢遊戲審批後，阿里巴巴 (BABA-U)、網易 (NTES-US) 及嗶哩嗶哩 (BILI-US) 等中概股下跌。

澳門政府擬修法強化監管的消息繼續引發博弈業恐慌，拉斯維加斯金沙集團 (LVS)、永利度假村 (WYNN-US)、美高梅國際酒店集團 (MGM-US) 週四續挫。

大宗商品消息面，隨著颶風尼可拉斯 (Nicholas) 對墨西哥灣沿岸的威脅減弱，油價週四自高點回落，截稿前小跌。

截至台北時間週四 (16 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 24.86 點或 0.07%，暫報 34839.25 點

那斯達克綜合指數下跌 54.49 點或 - 0.37%，暫報 15105.34 點

標普 500 指數下跌 6.46 點或 - 0.14%，暫報 4474.24 點

費半下跌 32.28 點或 - 0.93%，暫報 3434.04 點

台積電 ADR 下跌 1.02% 至每股 119.77 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.343%

紐約輕原油下跌 0.30％ 至每桶 72.39 美元

布蘭特原油下跌 0.25% 至每桶 75.27 美元

黃金下跌 2.12% 至每盎司 1756.70 美元

美元指數上漲至 92.875

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

超越肉類 (BYND-US) 早盤下跌 2.66％，至 107.86 美元。

投行 Piper Sandler 警告，超越肉類下半年銷售表現恐落後共識預期，因此將股票評級下調至「減持」(underweigh)，目標價為 95 美元，較週三 (15 日) 收盤價折價 14%。

思科 (CSCO-US) 早盤上漲 1.29％，至 58.30 美元。

思科週三表示正在轉向軟體即服務 (SAAS) 的訂閱銷售模式，受訂閱業務貢獻，該公司預計 2025 會計年度的年營收增速可望達 5%-7%，預估值中位數為 629 億美元。

DoorDash(DASH-US) 早盤上漲 4.82％，至 219.96 美元。

美國銀行分析師看好 DoorDash 未來 5 年取得強勁增長，認為雜貨、便利商店等訂單增長，將有助於緩解後疫情時代食品訂單下滑的影響，因此將 DoorDash 股票評級調升至「買入」(Buy)。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月零售銷售年增率報 15.1％，前值 15.7%

美國 8 月零售銷售月增率報 0.7％，預期 - 0.8%，前值 - 1.1%

美國 8 月零售銷售意外較上月增長 (圖：Zerohedge)

美國 9 月費城 Fed 製造業指數報 30.7，預期 19.2，前值 19.4

美國上週 (9/11) 初領失業金報 33.2 萬人，預期 32.2 萬人，前值自 31 萬人上調至 31.2 萬人

美國上週 (9/4) 續領失業金報 266.5 萬人，預期 274 萬人，前值自 278.3 萬人上調至至 285.2 萬人

華爾街分析：

普信集團 (T.Rowe Price) 發布全球資產配置報告表示，雖然全球經濟擴張仍高於趨勢水平，但已經過了高峰期，市場週期已開始減速，部分受到獲利增長放緩所致。

Pantheon Macroeconomics 美國首席經濟學家 Ian Shepherdson 認為，在人們花掉美國救援法案 (American Rescue Plan Act) 帶來的現金支票後，8 月零售銷售增長勢必會放緩，Delta 病毒的影響也為數據下滑帶來放大效果。