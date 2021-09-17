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〈紐約匯市〉零售銷售意外反彈 美元升至近三周高點 歐元、日圓、瑞郎走軟

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉零售銷售意外反彈 美元升至近三周高點 歐元、日圓、瑞郎走軟  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉零售銷售意外反彈 美元升至近三周高點 歐元、日圓、瑞郎走軟  (圖:AFP)
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紐約匯市美元美元指數DXY美國經濟零售銷售TaperFed聯準會殖利率公債美國公債美債

美元對主要貨幣周四 (16 日) 上漲到近三周高點，最新數據顯示美國 8 月零售銷售意外成長，減輕美國經濟大幅降溫的擔憂。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.5% 至 92.866，是 8 月 27 日以來最高。

美國 8 月零售銷售增加 0.7%，主要受益於重返學校購物潮，以及兒童照護稅務抵減，但 7 月數據遭下修。

同日另一項數據顯示，美國上周首次申請失業救濟金人數經季節調整增加 2 萬人，至 33.2 萬人，高於經濟學家所料。

CIBC 資本市場外匯策略北美部門主管 Bipan Rai 說，零售銷售數據相當不錯，美元將從中獲益，尤其是對歐元瑞士法郎日圓這些融資貨幣。

8 月零售銷售可能提高投資人對聯準會 (Fed) 下周決策會議、以及多快啟動縮減購債的預期。Rai 說：「對經濟基礎縈繞許久的不安似乎被沖淡一些。隨著 Fed 下周會議腳步逼近，我們即將獲得縮減購債訊號訊息的觀點有了證據支持。」

DXY 本周二曾因通膨數據疲軟跌到 92.321 的一周低點。本月低點則出現在令人失望的非農就業報告之後，當時跌到 91.941。

美元日圓上揚 0.3% 至 109.70 日圓，從六周低點 109.110 日圓回升。美元瑞士法郎也回升，紐約尾盤報 0.9263 瑞郎。

歐元美元下滑 0.4% 至 1.1766 美元

澳幣貶值 0.5% 至 0.7296 美元。根據周四公布的數據，澳洲 8 月失業率下降到 4.5%，是 13 年低點，但這主要反映勞動參與率低迷，而非就業市場增強。

加密貨幣波動不大，比特幣下滑 0.9% 至 47711 美元以太幣 (ETH) 下滑 0.7% 至 3589 美元

AMC 娛樂控股公司執行長 Adam Aron 在推特上表示，計劃年底前開始接受比特幣以太幣和比特現金 (bitcoin cash) 購票。

截至周五 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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