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電動皮卡F150 Lightning預購超踴躍 福特宣布擴大產能 

鉅亨網編譯余曉惠
電動皮卡F150 Lightning預購超踴躍 福特宣布擴大產能   (圖:AFP)
電動皮卡F150 Lightning預購超踴躍 福特宣布擴大產能   (圖:AFP)
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福特F150皮卡電動車產業F-150 Lightning產量電動皮卡

福特汽車周四 (16 日) 表示，全電動皮卡 F-150 Lightning 已經接獲 15 萬筆預購訂單，為了因應強勁的需求，將把年產能提高一倍，預定明年春天開賣，該股股價周四應聲漲逾 1%。

福特在一場密西根州長 Gretchen Whitmer 參與的活動中表示，將為密州三座工廠投資 2.5 億美元、並招募 450 人，把年產量提高一倍至 8 萬輛。

F-150 原本就是福特的暢銷車款，全電動版本的 F-150 Lightning 從發表至今共接到超過 15 萬筆訂單。該電動皮卡預定明年春天正式開賣，周四展開「預先生產」(pre-production) 作業。

電動皮卡市場競爭日益激烈，新創公司 Rivian 周三搶先眾家大廠一步，宣布成功生產出第一輛電動皮卡「R1T」，預定本月開賣。福特雖然是競爭對手，也是 Rivian 的投資者。

特斯拉的電動皮卡 Cybertruck 則面臨交車延誤，原定今年交付，現在已經延遲到明年底。

福特美洲和國際市場總裁 Kumar Galhotra 說，預購訂單有很大一部分來自從未擁有福特或 F-150 的客戶，對福特擴大市場有很大幫助。

福特 (F-US) 周四收盤上漲 1.3% 至每股 13.40 美元。該股過去 12 個月共上漲 87%，特斯拉 (TSLA-US) 同期上漲 68%，通用 (GM-US) 同期漲 64%。

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