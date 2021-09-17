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〈美股盤後〉美股漲跌互見！世銀爆醜聞 鮑爾徹查Fed官員炒股

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉美股漲跌互見！世銀爆醜聞 鮑爾徹查Fed官員炒股 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉美股漲跌互見！世銀爆醜聞 鮑爾徹查Fed官員炒股 (圖片：AFP)
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週四 (16 日) 華爾街權衡經濟數據對聯準會 (Fed) 縮減購債 (Taper) 的影響，美債殖利率連續第二個交易日上漲，美元走強，美股四大指數漲跌互見，標普 500 指數前一日創下 8 月以來最大漲幅後，材料和能源板塊領跌，標普微幅收黑。

數據方面喜憂參半，美國上週初領失業金人數小幅上升至 33 萬人，略高於市場預期和前值，但 8 月零售銷售數據優於預期，顯示商品需求依然強勁。市場關注 Fed 下週將召開的貨幣政策會議。

政經消息方面，美國國會討論提高債務限額的議題發燒，美財政部長葉倫致電美國參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 尋求支持但遭拒絕。

麥康奈爾發言人表示，民主黨政府不計後果的稅收和大肆支出，他們必須自己提高債務上限，而且他們有工具可以辦到。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 去年頻繁進出股市招來非議，週四聯準會 (Fed) 發布聲明，主席鮑爾下令全面徹查官員其持有資產與交易股票行為的道德規則。

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喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 否認週四世銀的內部調查結果。(圖片：AFP)

世銀週四宣布基於嚴重錯誤，決定取消《2018 年經商環境報告》 (2018 Doing Business Report)。

世銀公布調查報告指出，當時的世銀行政總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 在內等高層曾向員工施壓、操縱數據，促使中國 2018 年全球營商環境排名升至第 78 名，因此，世銀決定停止發布年度經商環境報告。

美國、英國、澳洲週三宣布成立新的印太安全聯盟「AUKUS」進行更深入的國防合作，以確保印太地區長期和平及穩定。同時，澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 表示，他仍準備好與中國領導人習近平舉行會談。

中國外交部發言人趙立堅週四回應，AUKUS 損害地區和平穩定，中國會密切關注事態發展。法國則回應，澳洲與美英聯手後，澳洲與法國的潛艇合約告吹，拜登政府的舉措很像川普政府，該交易將損害法國企業。

此外，中國國務院關稅稅則委員會辦公室週四公布，針對潤滑劑、飼料用魚粉等 81 項美輸中商品繼續延長排除加徵關稅的期限至 2022 年 4 月 16 日。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.26 億例，死亡數突破 466 萬例。美國累計確診超過 4175 萬例，累計死亡數超過 66.9 萬。印度累計確診超過 3334 萬例，巴西累計確診 2103 萬例。

週四 (16 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 63.07 點，或 0.18%，收 34,751.32 點。
  • 那斯達克上漲 20.4 點，或 0.13%，收 15,181.92 點。
  • 標普 500 指數下跌 6.95 點，或 0.16%，收 4,473.75 點。
  • 費城半導體指數上漲 7.8 點，或 0.23%，收 3,473.6 點。
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標普 11 大板塊僅非必需消費、房地產和資訊科技板塊收紅，材料、能源和公用事業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.16%；臉書 (FB-US) 跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.36%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.13%。

道瓊成分股多收黑。高盛 (GS-US) 下跌 1.31%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.21%；默克 (MRK-US) 下跌 1.15%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.04%；可口可樂 (KO-US) 下跌 0.95%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.23%；AMD (AMD-US) 漲 0.59%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.03%；美光 (MU-US) 上漲 1.10%；高通 (QCOM-US) 漲 0.12%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.44%。

台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.18%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.20%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.42%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.16% 至每股 148.79 美元。Counterpoint Research 高級分析師 Ethan Qi 表示，有理由相信，由於缺乏新功能，iPhone 13 的銷量會下滑，但考慮到華為的困境，預期 iPhone 13 的銷量將與之前的產品一樣好。

埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.06% 至每股 55.82 美元。美國國會調查人員發現，埃克森美孚為保護利潤，傳播虛假資訊誤導公眾，淡化氣候變遷的影響。美國眾議院監督委員會週四發出通知，要求埃克森美孚、雪佛龍、英國石油 (BP)、荷蘭皇家殼牌和其他能源公司高層下月出席聽證會作證。

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女股神本月第四度減持特斯拉。(圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.15% 至每股 756.99 美元。女股神旗下方舟創新 (ARK Innovation) 與方舟新世代網路 (ARK Next Internet) 兩檔 ETF 週三持續賣出逾 81,600 股特斯拉股票，這是女股神本月第四次減持特斯拉，本月套現達約 2.66 億美元

通用汽車 (GM-US) 下跌 0.58% 至每股 51.52 美元。通用汽車延長電動車型號 Chevrolet Bolt 美國工廠停工時間，將至少延長到 10 月 15 日為止，而且基於晶片短缺，通用汽車 6 間北美工廠持續減產。

國際海運塞港、缺櫃嚴重，促使運費飆漲，全球航運巨頭馬士基週四再度上調全年財測。週四馬士基 (AMKBY-US) 下跌 0.88% 至每股 15.78 美元

諸如白銀、銅等金屬價格回落，全球第一大金礦生產商 Freeport-McMoRan (FCX-US) 週四大跌 6.64% 至每股 34.30 美元

經濟數據

  • 美國 8 月零售銷售年增率報 15.1％，前值 15.7%
  • 美國 8 月零售銷售月增率報 0.7％，預期 - 0.8%，前值 - 1.1%
  • 美國 9 月費城 Fed 製造業指數報 30.7，預期 19.2，前值 19.4
  • 美國上週 (9/11) 初領失業金報 33.2 萬人，預期 32.2 萬人，前值自 31 萬人上調至 31.2 萬人
  • 美國上週 (9/4) 續領失業金報 266.5 萬人，預期 274 萬人，前值自 278.3 萬人上調至至 285.2 萬人

華爾街分析

‎投行 Jefferies 分析指出，儘管受到汽車銷售的拖累，8 月美國零售銷售仍出現反彈，汽車之外，銷售出現廣泛性的增長，特別是線上銷售、一般商品和家具銷售。

Truist Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner) 表示，經歷近 7 個月的漲勢後，美股在 9 月中旬變得更加波動，從歷史季節性的角度來看，這實際上是很正常的，儘管市場擔憂仍在。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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