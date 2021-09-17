大學光引進新型矯正水晶體 本季底起顯著貢獻營收

大學光 (3218-TW) 持續看好視力矯正商機，引進瑞士藥廠愛爾康開發的新型視延老花矯正人工水晶體，大學光總裁林丕容表示，由於該產品適用於大多數患者，加上單價最高可達 10 萬元，今年上半年已導入旗下所有診所，隨著產品衛教、布局進入尾聲，第三季底將開始有顯著營收貢獻。

林丕容指出，傳統繞射型延伸焦距人工水晶體，雖然任何距離都能看清楚，但夜間容易受到光學干擾，產生光暈、眩光等問題，不過新型視延老花矯正人工水晶體，採非繞射型延伸焦距，可大幅改善光暈、眩光等副作用。

林丕容提到，新型視延老花矯正人工水晶體，除適用神經病變、黃斑部病變患者外，做過近視雷射、眼底其他狀況的病人都可以使用，加上衛教時間、術後保養較傳統手術簡單，醫生使用機率更高。

大學光目前在兩岸共有 36 間門市，包括台灣 25 間、中國自有營運 4 間與醫院合作共 7 間，林丕容表示，今年上半年已陸續將新型視延老花矯正人工水晶體，導入到旗下所有門市。

林丕容指出，雖然新產品仍處於初期推廣階段，營收貢獻小，但看好單價落在 8-10 萬元，且近視人口增加，本季底將開始發酵，營收表現將逐步放大。

大學光 8 月營收 2.25 億元，月增 1.66%、年增 9.31%；前 8 月營收 16.71 億元，年增 30.06%。