〈航運指數〉美東線續創高 美西線罕見持平 運費凍漲效應漸發酵

上海航交所今 (17) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 54.35 點至 4622.51 點，續創新高，不過，周漲幅 1.19%，連 2 周增幅低於前一周，其中，美東線續創高、歐洲線呈現連三升，而美西線運線雖持平在歷史高位，卻是近幾個月來首見未再上漲。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 11759 美元，續漲 28 美元，周漲幅 0.24%，低於上周的 0.71%，美西線持平在 6322 美元，雖維持在歷史高點，卻也是近來首度見到停止漲價趨勢。

而歐洲線本周每 TEU 報價上揚 13 美元至 7524 美元，周漲 0.44%，低於上周的漲幅 0.64%。

市場認為，此次美西線運價未再創高，顯示全球第三大航商達飛海運和全球第五大航商赫伯羅德近期宣布凍漲現貨運費的訊息，已漸發酵。

貨攬業者指出，據 IHS Markit 統計，全球主要港口貨櫃裝卸量相較疫情前成長 10-70% 不等，尤其在美國長灘港，平均每艘船舶裝卸量較疫情前高出超過 70%。

因此，貨攬業者不諱言，現在的情況是，「運價再漲也沒有用，因為船舶全塞在洛杉磯港口」。