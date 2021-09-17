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遠傳旗下德誼數位 iPhone 13預約量成長1.5倍

鉅亨網記者沈筱禎 台北
德誼數位總經理黃麗容。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
德誼數位總經理黃麗容。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
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遠傳德誼數位iPhone手機

遠傳 (4904-TW) 旗下數位通路商德誼數位今 (17) 日發表 iPhone 13 系列新機趨勢，總經理黃麗容表示，新機預約量較去年增加 1.5 倍，其中以 iPhone 13 Pro 天峰藍最受歡迎，預期今年不會出現上一代 iPhone 12 缺貨狀況。

黃麗容指出，今年 iPhone 13 系列新機價格相當有誠意，帶動預約量較去年成長 1.5 倍，除了 iPhone 13 Pro 天峰藍最受青睞外，容量則是 256GB 最多人選擇，iPhone 13 則是粉色、藍色特殊色較多人喜歡。

黃麗容提到，蘋果這幾年在顏色上做出許多變化，透過特殊色帶動銷量成長，此外，新冠疫情改變消費者生活模式，硬體設備上仍有更新需求，預期今年仍有常態的換機需求。

另外，去年 iPhone 12 上市後，受到零組件缺料影響，出現長達一個月的缺貨潮，對此，黃麗容回應，蘋果似乎已調配好供應時程，以目前供應量來看，應該都可以滿足消費者需求，不會出現缺貨狀況。

德誼數位也持續擴展門市數量，預計本月將進駐高雄義享天地。黃麗容表示，持續提供消費者一站式服務，今年推出五感新體驗，針對新機購買、優惠方案、周邊商品、售後服等打造多樣方案，滿足消費者需求。

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