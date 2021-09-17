台中銀主辦天威8億元聯貸案 將興建朝陽科大宿舍

台中銀行 (2812-TW) 統籌主辦天威公寓大廈管理維護公司 5 年期新臺幣 8 億元聯合授信案，今 (17) 日由該行總經理賈德威代表銀行團與天威董事長趙振宏完成聯貸簽約，超額認貸 1.75 倍，此聯貸資金將用來興建朝陽科大宿舍。

台中銀表示，天威公寓大廈管理維護公司推出的「朝陽科技大學學生宿舍興建計畫案」，基地位於台中市霧峰區尖後段，距離朝陽科大約 3 公里，規劃興建地上五樓的獨棟、雙拼別墅型學生宿舍 39 棟及 1 棟管理中心，共計 2262 個床位，自 2022 年 9 月 1 日起提供朝陽科大學生入住。

台中銀進一步指出，本計畫案透過產學合作打造新世代的學生住宿環境，改善宿舍基本設施及完善公共空間，提升宿舍品質與數量。另配合母公司天威保全的專業保全能力，加強管理效能，提供學生安全便利的居住環境。

為了此專案，天威公寓大廈管理維護公司辦理聯貸，由台中銀統籌主辦，共同主辦銀行為台企銀、彰銀、全國農業金庫，聯貸案目標額度新臺幣 8 億元，因參貸銀行認同肯定本案具有前瞻發展的利基而踴躍支持，致擬參貸金額共計新臺幣 14 億元，達到目標額度的 1.75 倍。

談到台中銀的授信策略，今年參與多項 ESG 相關產業及建設等融資專案，另外也積極投入危老重建、公共工程、工業區土地開發及自辦市地重劃等融資案，不僅協助城市與地方均衡發展，也善盡企業社會責任。