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〈房產〉南台半導體S廊帶成形 高雄楠梓、左營及鼓山購屋交易熱

鉅亨網記者張欽發 台北
南台半導體S廊帶布局中 高雄楠梓、左營及鼓山近年購屋交易熱 。(鉅亨網記者張欽發攝)
南台半導體S廊帶布局中 高雄楠梓、左營及鼓山近年購屋交易熱 。(鉅亨網記者張欽發攝)
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高雄台積電半導體

台積電 (2330-TW) 傳出進駐高雄「楠梓煉油廠五輕舊址」建廠，永慶不動產與永義房屋高雄經管會會長鄭曜德表示，台積電進駐高雄傳言尚未獲證實，行政院與高雄市早已布局高雄半導體 S 廊帶確實是事實。近年楠梓與鄰近的左營、鼓山一直都是購屋熱點。

鄭曜德指出，近期台積電進駐高雄傳聞一出，消費者詢問度確實明顯增加，據觀察，周邊熱門成交物件幾乎是沿著捷運路線分布，如楠梓加工區站、油廠國小站與左營高鐵站等，而目前楠梓區新成屋成交單價已全面站上 2 字頭，屋齡 20 年上下的中古屋則每坪約 14-17 萬元可以入手。

永義房屋大順龍華加盟店店東吳浩銘則分析，高雄半導體 S 廊帶吸引就業人潮，加上台積電設廠高雄消息一出，剛性居住需求更不容小覷。他推測，預期年薪較高的工程師族群，置產選擇會傾向靠近高雄市中心的蛋黃區，如農十六生活圈，不僅距離楠梓煉油廠五輕舊址 15 分鐘車程，鄰近還有漢神巨蛋百貨商圈、凹子底公園、美術館、Costco 等重大建設，食衣住行育樂佳，房價保值效應強。

鄭曜德補充，與市區距離近的左營區、鼓山區都可能是半導體 S 廊帶工程師們的熱門選擇，未來發展看好下，北高雄房市跟著大熱，近期新成屋房價屢創新高，來到單價 40 萬元左右；屋齡 10 年左右的中古屋也有單價 30 萬元行情。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，發現台南科學園區周邊房市近年快速成長，中古大樓及華廈近三年平均單價自 14.1 萬增長至 16.4 萬，透天厝則自 16.3 萬成長至 19.7 萬，分別有 16%、21% 的成長幅度，居全台科學園區之冠。

鄭曜德會長認為，從台積電進駐台南科學園區來看，對台南人口、房價影響明顯，而與台南廠相較，高雄煉油廠周遭具備更優勢的交通機能，包含捷運站、高鐵站等交通基礎建設，這部分是高雄煉油廠周遭更具優勢的地方，可望未來將出現近似於台南科學園區周邊房市成長的效應。

永慶認為政府在半導體 S 廊帶，包含南部科學工業園區高雄園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區與仁武產業園區在內，腹地廣大、交通四通八達，當地也有不少科技大廠如日月光 (3711-TW)、國巨 (2327-TW) 進駐，提供相當多工作機會，發展指日可待，近年楠梓與鄰近的左營、鼓山一直都是購屋熱點。

半導體 S 廊帶發展，讓過去以重工業、加工業崛起的高雄逐步轉型，可望讓高雄躍升為南台灣重要科技產業聚落，同時刺激鄰近的楠梓、左營、鼓山房市迅速發展。

以中油楠梓煉油廠五輕舊址舉例來說，地點位在楠梓與左營交界處，鄰近 R18 捷運油廠國小站，距離兩站可達交通樞紐左營高鐵站、四站抵達熱鬧的巨蛋商圈，優勢條件齊聚，讓楠梓成為近年高雄少數人口不減反增的行政區域。

 

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