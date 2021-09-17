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〈網家引策略投資人〉中華電總座：結合電商、金融與電信 擴展數位金融

鉅亨網記者沈筱禎 台北
網家董事長詹宏志(中)、中華電總經理郭水義(右一)。(圖:網家提供)
網家董事長詹宏志(中)、中華電總經理郭水義(右一)。(圖:網家提供)
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中華電電商電信pchome

中華電 (2412-TW) 今 (17) 日宣布，透過子公司中華投資公司投資國內大型電商集團 PChome 網家(8044-TW)，總經理郭水義表示，此合作是將電商、金融與電信三方結合，藉此擴大點數、支付等金融數位領域。

郭水義指出，中華電持續進行廣結盟策略，事實上，與 PChome 已合作多年，其中，2018 年雙方合資成立基石創投，並孵育許多新創企業，且去年雙 11 檔期再度結盟時，便預告會強化雙方合作。

郭水義表示，由於疫情後已產生新常態生活，包括遠距商機、零接觸數位轉型等，電商成為各行各業的 DNA，雙方透過在電商與電信領域合作下，讓銷售產品價值提升。

郭水義舉例，中華電旗下 Hami Point 未來轉換成 PChome 的 Pi 幣，應該是必然的發展，讓客戶在消費體驗上更方便，並期望未來將觸角發展至不同領域，再擴展至其他市場。

電信產業近年積極強化電商領域範圍，其中台灣大 (3045-TW) 因投資 MOMO，營收大幅跳增，外界認為，中華電與網家結盟有意與同業比拚；對此，郭水義回應，雙方合作是希望帶給客戶更好的品質，並在各領域上有突破性發展，不與其他企業比較。

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