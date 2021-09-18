拜登9/22辦線上峰會 邀各國承諾一年內實現全球70%人口接種疫苗

白宮周五 (17 日) 表示，美國總統拜登下周三 (22 日) 將在聯合國大會場邊舉辦虛擬高峰會，將邀請各國領袖和衛生官員促進疫苗接種，以及確保個人保護設備供應。

拜登預定下周一 (20 日) 參加紐約的聯合國大會，21 日在聯合國大會發表演說，22 日在場邊舉辦線上高峰會。知情人士透露，拜登將呼籲各國領袖一同允諾，在一年內實現全球 70% 人口接種目標。世界衛生組織 (WHO) 秘書長 6 月預估，要讓全球至少 70% 人口接種，共需 110 億劑疫苗。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 說，拜登將在以下議題尋求「更遠大的目標」，包括加速全球疫苗接種；讓更多人取得氧氣瓶和個人保護設備 (PPE)；打造永續融資和領導能力；要求各國為自己的目標和進展負責。

白宮負責防疫協調工作的官員 Jeff Zients 周五表示，包括 COVAX 計畫和直接贈與在內，美國迄今已向全球將近 100 國捐贈 1.4 億劑疫苗，但他拒絕回答美國是否會向輝瑞 (Pfizer) 採購更多疫苗，捐贈給全世界。

根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球新冠肺炎確診人數累計飆破 2.27 億例，死亡數突破 467 萬例。美國累計確診超過 4187 萬例，累計死亡數超過 67.1 萬。印度累計確診超過 3338 萬例，巴西累計確診 3338 萬例。