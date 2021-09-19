針對中國？傳美日印澳四國對話將建半導體安全供應鏈

根據日媒 9 月 18 日消息指出，9 月 24 日美國總統拜登將於白宮主持第一屆美、日、印、澳「四方安全對話」領導人高峰會，這次會議上與會的四國將推動建立半導體安全供應鏈。

日經新聞報導表示，上述四國一份聯合聲明草案強調：「非法轉讓和盜竊技術是動搖全球技術發展基礎的共同問題，必須加以解決。此外，先進技術的使用應以尊重人權的規則為基礎。」

該草案內容還顯示，為了建立健全的供應鏈，這四個國家將確定其半導體供應能力，並找出弱點。日經未透露它是如何取得該份文件。

現階段美、日、印、澳四國一直在尋求加強彼此間的合作關係，以抑制中國日益強硬的趨勢。

雖然草案內容沒有提到中國，但當中提到的人權議題很明顯就是針對中國而來，外界解讀此舉目的在防止中國利用技術維持權威政體的方式擴散到世界其他地區。

日本外務省沒有官員立即發表評論。

美國和中國在包括貿易和技術在內的各種問題上存在各式各樣的對抗，特別是中國半導體的快速崛起，已讓美國深感不安，在川普主政的美國就不斷對中國發動科技戰，使得中國半導體發展腳步嚴重放緩。

緊接上任的拜登也無意放鬆對中國的科技管制，他持續強化美國在科技領域的主導地位，並兌現選舉時的支票，利用盟友的力量圍賭中國，不光是在政治上，科技方面也奉行此主張。他曾在今年 4 月表示，美國和美國的盟友日本將在 5G 和半導體供應鏈等領域共同進行投資。