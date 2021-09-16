 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

晶片荒日益嚴重 白宮下周再度召開半導體峰會

鉅亨網編譯段智恆
晶片荒日益嚴重 白宮下周再度召開半導體峰會(圖片：AFP)
晶片荒日益嚴重 白宮下周再度召開半導體峰會(圖片：AFP)
Tag
白宮拜登半導體晶片短缺半導體峰會產業

隨著新型變種病毒 Delta 肆虐全球，供應鏈中斷與延誤現象日益嚴重，拜登政府計畫下周四（23 日）再次召開半導體峰會，受邀企業包括晶片製造商、汽車製造商、電子消費產品與醫療設備產品等公司，與會名單尚未確定。

據白宮官員表示，下周的半導體峰會由商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 主持，白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任狄斯 (Brian Deese) 與會。這是雷蒙多主持的第三場半導體峰會，這次會商目的是進一步提高半導體供應鏈透明度，請求企業幫忙解決維持數月的晶片短缺問題，並保持與盟國的友好關係。

拜登自就任以來一直就晶片短缺問題尋找中長期的解決方案，雖然拜登政府努力將半導體製造業帶回美國，但官員認為生產必須多樣化，並透過與盟國友好的關係補強產業實力。

然而在此次會議召開之際，美國參眾兩院對強化半導體競爭力的 520 億美元法案尚未取得共識，該法案自今年 6 月在參議院通過後，至今仍卡在眾議院。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）周三（15 日）說，推動這項立法是優先事項，也是白宮高級官員與國會領導人會討論的部份，期盼立法能在未來幾個月內能完成。

下周的會議中，美國商務部將透過正式程序，取得半導體供應鏈各公司的訊息，以達到提高透明度的目的。雷蒙多一直致力增加半導體產業間的訊息共享，但仍有部分企業不願政府涉及供需層面的問題。

美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 最近出訪新加坡與越南時，曾提到半導體供應短缺問題。白宮一直在與馬來西亞、越南等擁有半導體生產能力的國家合作，確保這些國家能夠在產能減少的情況下繼續營運。

半導體產業最近也推動一項獨立法案，替在美投資半導體工廠的公司稅收減免，然而白宮並未表示是否支持該法案，或是會協助推動該法案立法。

本篇文章不提供合作夥伴轉載

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞