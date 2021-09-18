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FDA專家小組反對全美接種輝瑞第3劑疫苗 仍建議65歲以上高風險群使用

鉅亨網編譯余曉惠
FDA專家小組反對全美接種輝瑞第3劑疫苗 仍建議65歲以上高風險群使用 (圖:AFP)
FDA專家小組反對全美接種輝瑞第3劑疫苗 仍建議65歲以上高風險群使用 (圖:AFP)
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疫苗第3劑輝瑞追加劑加強劑FDA美國BioNTechBNT莫德納

美國食品藥物管理局 (FDA) 專家小組周五 (17 日) 建議駁回輝瑞在全美接種第三劑疫苗的申請，僅同意 65 歲以上和高風險群施打，這項建議雖然不具法律約束力，卻將左右未來幾天 FDA 的審議結果，且可能打擊拜登政府最快下周大規模追加第三劑的計畫。

FDA 疫苗與相關生物性產品諮詢委員會 (VRBPAC) 以 16 票對 2 票的壓倒性票數，反對輝瑞針對全美 16 歲以上成人接種第三劑的授權申請，理由包括目前支持的數據仍薄弱，而且某些人 (如年輕人) 打第三劑可能有風險。

FDA 通常會都遵循專家小組的建議，儘管也有例外的時候。白宮周五稍早表示，只要衛生機關批准第三劑，準備下周開始配送輝瑞的疫苗。

VRBPAC 並一致同意，建議 65 歲以上高齡長者和高風險群接種第三劑輝瑞疫苗。專家並未明確定義何為高風險群，但表示因職業暴露在病毒威脅下的醫療人員和教師等，建議追打第三劑。

投票結果在美股尾盤公布，輝瑞 (PFE-US) 周五收盤股價下跌 1.28%，合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 股價挫跌 3.61%，資料已送審的莫德納 (MRNA-US) 跌 2.41%。

第三劑疫苗大規模施打在科學家之間引發很大爭議。周五參加會議的兩名 FDA 官員日前表示，他們對一般人是否有必要施打加強劑抱持保留態度。公開支持加強劑的白宮防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 則說，對專家審議結果不意外。

輝瑞仍可提出更多資料，爭取全美大規模施打第三劑疫苗，該公司透過聲明表示：「感謝 FDA 顧問委員會。我們仍相信替更多人施打第三劑疫苗帶來的好處，將針對今天委員會在會中提出的問題改善，並與 FDA 合作。」

美國疾病管制預防中心 (CDC) 也將在下周開會，討論是否建議施打第三劑輝瑞疫苗。

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