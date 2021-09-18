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鐵礦砂跌破100美元 本周崩逾20%寫金融海嘯以來紀錄

鉅亨網編譯余曉惠
鐵礦砂跌破100美元 本周崩逾20%寫金融海嘯以來紀錄 (圖:AFP)
鐵礦砂跌破100美元 本周崩逾20%寫金融海嘯以來紀錄 (圖:AFP)
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鐵礦砂中國空汙鋼鐵供需需求北京藍

中國正為明年冬季奧運取締空汙、對鋼鐵業祭出生產限制，加上房市景氣驟降影響需求，鐵礦砂近期賣壓沉重，期貨價周五 (17 日) 一度跌破每噸 100 美元，是 14 個月來首見，本周累計崩跌逾 20%，是 2008 年金融海嘯以來最大單周跌幅，和其他原物料火熱上漲的情景大相逕庭。

鐵礦砂在新加坡交易的期貨價周五最低跌至 99.50 美元，大多時間徘徊在 100 美元附近，累計本周崩跌 22%。若從 5 月每噸超過 230 美元的歷史高點算起，至今已經回跌超過 55%。

北京當局正嚴加限制鋼鐵業生產，加上中國房市景氣大幅降溫，都挫傷市場對這種鋼鐵原料的需求，也凸顯中國身為最大鋼鐵製造國，對鐵礦砂價格握有舉足輕重的影響。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Ed Mier 說，鐵礦砂價格大跌，主因是市場預期今年中國會嚴格執行限產政策。

鐵礦砂期貨價格近年走勢。來源:Bloomberg
鐵礦砂期貨價格近年走勢。來源: Bloomberg

鐵礦砂行情跌落雲端，也讓上半年荷包賺飽的眾家礦商愁眉苦臉，主要礦商包括必和必拓 (BHP)、力拓 (Rio Tinto)、淡水河谷 (Vale) 股價紛紛暴跌。

鐵礦砂如今在主要大宗商品排名末段班，其他原物料大多隨著經濟重啟上漲，鋁價最近飆上 13 年高點，天然氣價格正在暴漲，煤炭期貨也站上前所未見的高價。

前景有壓

瑞士銀行 (UBS) 預估鐵礦砂價格還會下跌，預估明年均價將為 89 美元， 較先前預估值下修 12%。

瑞銀表示，沉重的賣壓讓鐵礦砂價格波動率竄升到五年來最高，目前港口的鐵礦砂庫存比一年前多出 10%，預料中國需求將進一步減緩，而全球供給持續增加

中國限產措施成效正在浮現，8 月鋼鐵產量下降到 17 個月低點，9 月初繼續減少。

中金公司 (CICC) 預估，要達到北京當局設定的全年產量目標，今年剩下四個月的鋼鐵產量必須比去年同期減少 8.7%，才能達標。

不過中國限產政策卻帶動鋼鐵價格大漲，鋼筋現貨價逼近 5 月以來最高價—儘管仍比當月創下的歷史高價低 12%。花旗集團 (Citigroup) 表示，中國減產的速度遠超過需求下滑的步調。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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