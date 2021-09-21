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郭明錤估iPhone 14兩大改動 首款折疊機2024年問世

鉅亨網編譯段智恆
郭明錤估iPhone 14兩大改動 首款折疊機2024年問世(圖片：AFP)
郭明錤估iPhone 14兩大改動 首款折疊機2024年問世(圖片：AFP)
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蘋果iPhone 14iPhone 14 Pro郭明錤瀏海Touch ID產業摺疊手機折疊手機

天風國際分析師郭明錤周一（20 日）預測，未來 iPhone 14 將出現兩大改動，包括螢幕「瀏海」改為一個「小孔」、配置 4,800 萬畫素的後置鏡頭，以及 2023 年可能發表螢幕下 Touch ID 的手機、而首款折疊機將在 2024 年問世。

郭明錤在預測報告中寫道，蘋果 (AAPL-US) 2022 年的 iPhone 有三大賣點：

  1. 上半年推出首款支援 5G 的 iPhone SE
  2. 下半年推出的 iPhone 14 Max 售價將低於 900 美元
  3.  iPhone 14 Pro 系列螢幕將不再有「瀏海」，取而代之的是一個小孔（punch-hole），且將配置 4,800 萬畫素的後置主鏡頭。

郭明錤預估，iPhone 14 系列有兩種不同尺寸的螢幕，分別為 6.1 與 6.7 英寸，可能就是 iPhone 14 與 iPhone 14 Max，還有 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 的大小。

不過他重申，新的小孔設計只有 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 才有。

此外，郭明錤報告中提到，預計蘋果會在 2023 年下半年發表螢幕下 Touch ID 的 iPhone，不過屆時折疊功能將成為高端智慧型手機最關鍵的賣點，所以仍需觀察螢幕下 Touch ID 手機 2023 年下半年的出貨量。

郭明錤認為，蘋果將在 2024 年秋季推出首款折疊 iPhone。

有蘋果投資人好奇，iPhone 13 在電池續航方面做出些許改善，但今年銷售是否維持成長。郭明錤說，今年 iPhone 13 的預訂量比去年 iPhone 12 還高，預計 2022 年 iPhone 出貨量年增 16%、2023 年出貨量年增 5 至 7%，其中主要是 iPhone 13 的銷量。

郭明錤也表示，價格昂貴的 iPhone 13 Pro 與 iPhone 13 Pro Max 的預購需求較 iPhone 13 高。

儘管蘋果先前曾對 iPhone 零組件不足提出警告，但郭明錤認為，既然蘋果已經增加 iPhone 13 Pro 系列的產量，而且供應情況比去年好，就表示零組件短缺問題已解決。

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