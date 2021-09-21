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恆大危機賣壓罩頂 科技五巨頭總市值已自月初高點暴跌5000億美元

鉅亨網編譯余曉惠
恆大危機賣壓罩頂 科技五巨頭總市值已自高點暴跌跌5000億美元 (圖:AFP)
恆大危機賣壓罩頂 科技五巨頭總市值已自高點暴跌跌5000億美元 (圖:AFP)
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美股科技股蘋果臉書亞馬遜微軟AlphabetGoogle避險風險中國恆大房市房地產違約恒大

擔憂中國地產巨頭恆大集團違約的不安情緒，導致全球股市周一 (20 日) 暴跌，美國科技五巨頭 FAAMG(蘋果、亞馬遜、臉書、Google、微軟) 重挫，與那斯達克 100 指數在 9 月 7 日創新高的水準相比回跌逾 5000 億美元，令人想起去年 9 月的重挫情景。

亞馬遜 (AMZN-US) 周一跌最重，收盤跌 3.08%，盤中一度跌 4.6%，臉書 (FB-US) 次之，盤中一度跌 3.1%，終場跌幅收斂至 2.47%，這是兩者將近兩個月來最大單日跌幅。

蘋果收盤挫跌 2.14%，微軟 (MSFT-US) 跌 1.86%，Alphabet(GOOGL-US) 跌 1.48%。

這令投資人想起科技股去年 9 月也曾暴跌，那斯達克 100 指數最初在 9 月 3 日曾暴跌 5%，過後三周內跌了 13%，但很快又展開反彈，直到 9 月 7 日更創歷史新高。該指數今年來到 9 月 7 日一共上漲近 22%。

那斯達克 100 指數由那斯達克綜合指數中所有非金融類上市公司前百大組成，又稱美國科技股 100 指數，涵蓋蘋果、亞馬遜等家喻戶曉的科技公司

那斯達克100指數走勢，圖:Bloomberg
那斯達克 100 指數走勢，圖: Bloomberg

美股周一普遍下挫，重量級科技股跌得尤其兇猛，但市場看法多空不一。Gerber Kawasaki 財富投資管理公司執行長 Ross Gerber 認為，這波賣壓可能是逢低買進好時機，他說，每當出現這種賣壓，就有很多不錯的機會浮現，自己應該很快就會出手。

摩根士丹利分析師則警告，美股愈來愈可能出現超過 20% 的劇烈回檔。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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