就業復甦持續放緩 小摩：9月反彈力道恐不如預期

摩根大通 (JPMorgan) 周一 (20 日) 表示，該公司模型顯示，美國消費者自勞動節以來似乎正在減少旅行和觀光支出，9 月的就業數據可能持續疲弱。

小摩使用信用卡消費和機場檢查量等一系列數據研究發現，9 月非農就業將新增 33.3 萬人，反彈力道遠低於聯準會 (Fed) 等官員的預期。

小摩先前對美國 8 月非農就業預測的準確度力壓同行。美國 8 月非農就業僅增 23.5 萬人，在勞工部公布報告之前，小摩研究團隊估計當月將增加 35.3 萬個新職位，而路透對 80 位經濟學家調查中位數為 72.8 萬人。

小摩也從該行信用卡消費數據發現，消費者在航空旅遊和餐飲等方面的支出正在下降。

這些預估與近期其他疲弱數據相吻合，表明 Delta 變種病毒正在抑制一系列經濟活動。美國上周平均每天新增近 15 萬例確診案例，大略是 7 月初的 10 倍。

此外，追蹤美國工資變化的 Homebase 根據對大約 5 萬家企業的抽樣調查顯示，9 月截至 12 日的小企業員工人數已連續第八周下降。

美國運輸安全管理局 (TSA) 數據顯示，上周末通過機場檢查站的旅客 7 天平均基礎量降至 2019 年水準的 72%，是 6 月中旬以來的最低水準。

Fed 官員即將於周二召開為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，預計將討論何時、如何減少資產購買計畫。

Fed 官員在 7 月會議上表示，經濟已經朝「充分就業和平均 2% 通膨目標」取得進展。投資人將在 9 月會議中觀察，Fed 是否會修改聲明，以證明即便疫情升溫且數據令人失望下，就業、通膨仍將取得更多進展。