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美兩黨債務上限對峙一觸即發 政府關門風險與日俱增

鉅亨網編譯張博翔
美兩黨債務上限對峙一觸即發 政府關門風險與日俱增（圖：AFP）
美兩黨債務上限對峙一觸即發 政府關門風險與日俱增（圖：AFP）
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美國債務上限民主黨共和黨政府關門美國經濟舉債上限

美國國會民主黨幾位高層周一 (20 日) 表示，未來幾天將提出一項法案，把暫停債務上限的措施和一項短期支出綁定在一起，代表將與誓言不願提高債務的共和黨攤牌，兩黨對峙一觸即發。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，暫停法定債務上限案必須趕在 10 月 1 日前通過，以避免出現過去 10 年來第三次政府關門，以及潛在的債務違約。

佩洛西表示，眾議院本周將提案把暫停債務上限的時間延長，以便為政府提供資金到 2022 年 12 月，避免不必要的政府關門並傷害美國家庭和經濟復甦。不過立法者仍然需要提高上限，才能支付近期通過的法案。

參議院共和黨矢言反對任何增加聯邦債務，兩黨正在進行一場危險遊戲，若遲遲無法達成協議，可能導致政府運作陷入混亂，或至少在達成協定前先擾亂金融市場。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 上周表示，債務違約可能導致利率飆升、股價大跌和其他金融動蕩。目前的經濟復甦將逆轉為衰退，數十億美元的成長和數百萬的工作崗位將流失。

參議院籌款委員會主席、民主黨參議員 Patrick Leahy 表示，由於眾議院需要 60 票才能推動該法案，而共和黨可能沒有意願投下同意票。

Leahy 表示，上周的談判仍沒有結果。目前為止，民主黨已拒絕共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 同意透過預算和解程序通過債務限額案的提議，因為民主黨堅定認為，兩黨應共同努力提高舉債上限。

舒默說：「雙方都有責任償還我們已經發生的債務。」然而，麥康奈爾重申反對提高舉債限額，並歸咎於 3.5 兆美元預算案是由民主黨一手造成，因此將無法得到共和黨的支持。

由於國會未能在 7 月底的最後期限前提高債務限額，使目前債務達到 28.78 兆美元，已突破 28.4 兆美元的上限，財政部的目前的應急措施預計即將在 10 月用盡，屆時將無法再提供更多資金。

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