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恆大成股市修正導火線？華爾街：市場正處於非理性拋售潮

鉅亨網編譯張博翔
恆大成股市修正導火線？華爾街：市場正處於非理性拋售潮（圖：AFP）
恆大成股市修正導火線？華爾街：市場正處於非理性拋售潮（圖：AFP）
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恆大違約連鎖反應拋售潮美股

中國房地產巨頭恆大集團深陷債務違約危機，短期內連美國社交媒體、科技業巨頭，甚至是電商類股都出現拋售潮，華爾街認為，與其說這是經濟邏輯的連鎖效應，可能更多是在反映全球風險資產達到極端高點。

依賴中國企業與原物料成為恆大事件首當其衝的板塊，First American Trust 投資長 Jerry Braakman 表示，銅、鐵礦砂和原油等大宗商品價格下跌有其道理，因為中國基建、地產仍是大宗商品的巨大需求驅動者。

恆大違約風險導致大宗商品、銀行股大跌拋售不難理解，但與推特、EBay 等科技股甚至等同樣遭到拋售的資產卻沒有明顯關聯。iShares MSCI 新興市場不含中國 ETF 周一下跌超過 2%；無法在中國使用的推特跌逾 4%，在美國經營的連鎖超市 Kroger 下挫。

分析師認為，市場拋售並非毫無理由，因為股市估值已高，聯準會 (Fed) 主張從寬鬆政策退場的鷹派蠢蠢欲動，還有華府舉債上限的不確定性。股市似乎不需要額外消息催化，就有很多理由足以提供解釋。

National Securities 分析師 Art Hogan 表示，市場已經有許多風險需要留意，恆大的問題加入後讓情況更進一步扭曲，導致非理性的去風險化行為。「科技股拋售是否有合理論述？在這樣規避風險的情況下，市場都傾向於先賣出並觀望，連加密貨幣也是。」

AlphaSimplex 首席策略師 Katy Kaminski 認為，恆大的事件更像是中國本質上的問題，它具有更經濟性、更普遍性問題，而非單純的金融事件。

此外，Braakman 表示，蘋果、特斯拉等企業部分依賴中國市場，據彭博統計，蘋果 2020 年中國的收入約佔其總營收的 15%，特斯拉佔 21%，若恆大最終動搖中國經濟，需求疲弱恐連累一些美國企業。

富國銀行資深全球市場策略師 Sameer Samana 認為，這波美股拋售主要集中在過度建倉與逢低買進的部分，在美國高收益債利差進一步擴大前，恆大事件應被視為美股買進的機會。

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