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為抵消成本壓力 聯邦快遞運費明年起平均上漲5.9%

鉅亨網編譯凌郁涵
為抵消成本壓力 聯邦快遞運費明年起平均上漲5.9%(圖片：AFP)
為抵消成本壓力 聯邦快遞運費明年起平均上漲5.9%(圖片：AFP)
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Fedex運費成本

據報導，運費正以 10 年來最快的速度上漲。美國物流巨頭聯邦快遞 (FDX-US) 宣佈，為了抵消成本升高的壓力，明年大部分服務的運費將平均上漲 5.9%。

據悉，聯邦快遞的新運費政策，將會在明年 1 月 3 日起生效，這是 8 年來該公司與競爭對手 UPS 的運費年增長率首次超過 4.9%，也顯現出如今的定價權已轉移到 FedEx、UPS 等快遞公司手上。

聯邦快遞表示，較高的運費是由於具有挑戰性的運營環境，並將使該公司得以繼續進行投資，包括增強快遞服務、維護機隊和技術創新。

疫情期間對快遞運輸能力和送貨到府的需求猛增。航運諮詢公司 Shipware LLC 的聯席執行長 Trevor Outman 表示：「快遞公司看好並相信他們掌握的需求，並且有能力從客戶獲取較以往任何時候更多的利潤。」

疫情期間，FedEx 和 UPS 等快遞公司也對大包裹等物品增加了一系列附加費和更高的費用，進一步增加了運輸成本。

隨著各國經濟從新冠疫情中逐漸復甦，供應鏈困境與貿易成長使運能吃緊，帶動運價攀升，考慮到全球約八成商品流動仰賴船運，因此運能吃緊也牽動各國經濟。

美國乾散貨運輸公司 Genco Shipping & Trading 執行長 John Wobensmith 表示，今年運價大幅上漲，在船舶數量有限，且難以滿足貨運需求的情況下，未來幾年可能出現類似周期。

Wobensmith 表示，目前散裝船仍供不應求，由於船廠訂單多以貨櫃船為主，預計散裝船供應將在未來數年保持低迷。

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