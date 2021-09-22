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〈恒大危機〉達里歐用經濟學推斷 恒大危機不是陸版雷曼

鉅亨網編譯羅昀玫
達里歐用經濟學推斷 恒大危機不是陸版雷曼 (圖片：AFP)
達里歐用經濟學推斷 恒大危機不是陸版雷曼 (圖片：AFP)
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基金避險避險基金恒大債務違約危機雷曼金融系統國際信評機構惠譽利息雷曼時刻雷曼兄弟聯準會量化寬鬆中國格林威治經濟論壇

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週二 (21 日) 受訪時認為，近期中國房地產巨擘恒大的危機是完全可以控制的。

2008 年當時美國第四大投行投資失利、談判收購失敗後申請破產保護，引爆了金融危機，許多投資人血本無歸，對此事件稱之為雷曼時刻。外界擔憂近期中國恒大債務危機恐步上雷曼兄弟的後塵。

國際信評機構惠譽 (Fitch) 9 月 7 日將恒大信用評級從 CCC+ 下調至 CC，因為恒大償債能力出問題，違約風險極高。恒大將於 9 月 23 日及 9 月 29 日分別支付 8,350 萬及 4,750 萬美元的利息，若然兩筆利息均未能在 30 天內償付，債券將違約，流動性儼然成為恒大最大的考驗。

達里歐週二出席 2021 格林威治經濟論壇 (Greenwich Economic Forum) 時表示：「雷曼時刻對整個金融系統造成普遍的結構性傷害，後來美國財政部開始舉債，聯準會實施量化寬鬆才得以修正，但恒大並不是像雷曼那樣顛覆性的事件。」

達里歐推斷，恒大債務危機不會蔓延到廣泛的金融領域，對中國政府來說，恒大負債逾 3000 億美元是完全可控的，北京當局應該已有因應恒大違約危機的計畫，因為他們知道問題即將到來。

達里歐進一步解釋，對各國來說，基本經濟學是，如果債務問題是由本國貨幣造成的，那麼就能透過達成協議來解決。

他表示：「我們已經看到這種情況一次又一次地發生，投資者受點驚嚇是件好事，這就是體制運作方式。」

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