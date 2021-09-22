〈恒大危機〉達里歐用經濟學推斷 恒大危機不是陸版雷曼

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週二 (21 日) 受訪時認為，近期中國房地產巨擘恒大的危機是完全可以控制的。

2008 年當時美國第四大投行投資失利、談判收購失敗後申請破產保護，引爆了金融危機，許多投資人血本無歸，對此事件稱之為雷曼時刻。外界擔憂近期中國恒大債務危機恐步上雷曼兄弟的後塵。

國際信評機構惠譽 (Fitch) 9 月 7 日將恒大信用評級從 CCC+ 下調至 CC，因為恒大償債能力出問題，違約風險極高。恒大將於 9 月 23 日及 9 月 29 日分別支付 8,350 萬及 4,750 萬美元的利息，若然兩筆利息均未能在 30 天內償付，債券將違約，流動性儼然成為恒大最大的考驗。

達里歐週二出席 2021 格林威治經濟論壇 (Greenwich Economic Forum) 時表示：「雷曼時刻對整個金融系統造成普遍的結構性傷害，後來美國財政部開始舉債，聯準會實施量化寬鬆才得以修正，但恒大並不是像雷曼那樣顛覆性的事件。」

達里歐推斷，恒大債務危機不會蔓延到廣泛的金融領域，對中國政府來說，恒大負債逾 3000 億美元是完全可控的，北京當局應該已有因應恒大違約危機的計畫，因為他們知道問題即將到來。

達里歐進一步解釋，對各國來說，基本經濟學是，如果債務問題是由本國貨幣造成的，那麼就能透過達成協議來解決。

他表示：「我們已經看到這種情況一次又一次地發生，投資者受點驚嚇是件好事，這就是體制運作方式。」