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Uber第三季有望實現首次獲利 盤中大漲逾10%

鉅亨網編譯段智恆
Uber第三季有望實現首次獲利 盤中大漲逾10%(圖片：AFP)
Uber第三季有望實現首次獲利 盤中大漲逾10%(圖片：AFP)
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Uber第三季財測提高新冠疫情司機外送平台人數供需

Uber(UBER-US) 受惠餐飲外送與乘車服務需求強勁，周二（21 日）提高第三季財測，可望提前一季實現首次 EBITDA 獲利，其股價聞訊大漲 10.47%，截稿前，暫報每股 43.94 美元

根據 Uber 提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Uber 本季的總預訂量將從第二季財報預估的 220 億美元至 240 億美元區間，上調為 228 億美元至 232 億美元

Uber 表示，第三季調整後 EBITDA 預估落在虧損 2500 萬美元至獲利 2500 萬美元區間不等，先前該公司預估虧損超過 1 億美元

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，本公司過去一直努力應對昂貴的成本，但下半年情況將有所改變，隨著越來越多司機重返平台，供需將逐漸平衡，飆升的費用將會放緩、服務等待時間也將縮短，預訂量將加速成長。

展望未來，Uber 重申，以調整後 EBITDA 來看，第四季應該會實現獲利，不過仍可能受到未來的不確定性影響。

Uber 在過去一年中花費數億美元，以吸引司機使用其平台，以滿足激增的需求。

先前有些司機因為擔憂新冠病毒，在疫情早期離開平台或暫停服務，另一部份司機轉向提供外送服務，因此司機數量不足。此外美國的失業救濟延長也是造成司機短缺的原因，不過該救濟已逐步取消。

Khosrowshahi 說，儘管供需緩慢平衡，但服務的費用與等待時間仍未達到公司預期目標。Uber 可能在 11 月的第三季財報電話會議上提供最新的實際司機人數。

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