遭中國當局輾壓！滴滴暴跌21% Uber持股價值本週蒸發20億美元

隨著中國當局近期擴大監管在美上市的中國企業，叫車平台滴滴 (DIDI-US) 首當其衝，股價狂跌，令 Uber 持有的滴滴股份原高達 94 億美元，不到一個月就腰斬，本週更縮水 20 億美元。

《CNBC》報導，滴滴 ADR 在 6 月以每股 14 美元初登場，上市隔日收漲在 16.40 高點。然而，在遭中國監管機構強行下架 app 後，週四 (22 日) 傳出恐被迫下市的消息，引起滴滴 ADR 股價當日重挫 11%，接著週五又暴跌 21% 至 8.06 美元。

Uber (UBER-US) 約持有滴滴 12% 股權，為僅次於軟銀的第二大投資者。Uber 在 2016 年將中國業務出售給滴滴後換得股份。

滴滴 IPO 伴隨著大量炒作，市值一度逼 700 億美元，但蜜月期相當短暫，因為在幾天後就傳出中國要對滴滴進行網路安全審查，《彭博》週四 (22 日) 報導，中國監管機構正在權衡一系列可能的處罰措施，力道可能超越阿里巴巴的 28 億美元創紀錄罰款，迫使滴滴自美國下市。滴滴沒有回應就彭博報導的置評請求。

Uber 5 年前對滴滴的初始投資約莫 20 億美元，迄今仍有獲利，但該獲利正快速縮水，3 月底時 Uber 在其財報中認列該持股約價值 59 億美元，但截至週五已經下降至 46 億美元。

滴滴最大股東軟銀更是受創，其股權價值自接近上市後的 140 億美元直接下墜至不到 80 億美元。另外，中國互聯網企業集團騰訊的滴滴持股價值也從約 43 億美元降至 25 億美元。