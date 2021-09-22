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疫情耽誤內容製作 迪士尼估Q4串流用戶成長放緩 股價挫跌4%

鉅亨網編譯張博翔
疫情耽誤內容製作 迪士尼估Q4新增串流用戶成長將放緩 股價挫跌4%（圖：AFP）
疫情耽誤內容製作 迪士尼估Q4新增串流用戶成長將放緩 股價挫跌4%（圖：AFP）
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串流媒體迪士尼新用戶Disney+產業

媒體娛樂巨擘迪士尼 (DIS-US) 執行長包正博 (Bob Chapek) 周二 (21 日) 表示，旗下串流媒體服務成長正面臨疫情逆風，第四季新增用戶恐不如預期，導致股價下挫 4%。

包正博說，預計迪士尼第四季串流媒體用戶將成長「偏低個位數的百萬人」，雖然拉丁美洲的合作夥伴推動推動當地迪士尼 Star+ 串流媒體服務，但疫情使印度板球超級聯賽喊停，影響印度 Hotstar 流量，此外， Delta 病毒影響影片製作，也將間接影響第四季新增用戶數。

包正博說：「我們將看到市況出現比華爾街預期中更多雜音，疫情復燃確實影響我們一些內容產出。」迪士尼的新預期明顯低於一些分析師的預測，德銀分析師 Bryan Kraft 原先預計 Disney+ 第四季新用戶應增加約 1300 萬人。

消息傳出後，迪士尼周二應聲挫低，終場跌 4.17% 收至 每股 171.17 美元

包正博表示，全球平台的創作延遲將是非常短期的問題，但承認第四季新節目不會比預期還要多，將影響新用戶成長。迪士尼預計在 2024 年以前，Disney+ 用戶將達到 2.3 億至 2.6 億。該公司 8 月表示 Disney+ 已擁有 1.16 億用戶。

包正博表示，在串流平台成長週期中，季和季之間將不會呈現線性成長，預計過程中會有一些波動，但他仍對迪士尼長期成長前景充滿信心。

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