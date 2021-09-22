 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈陸港盤後〉中秋長假全球股市恐慌 上證無感逆勢上漲0.4%

鉅亨網編輯江泰傑
〈陸港盤後〉中秋長假全球股市恐慌 上證無感逆勢上漲0.4%(圖片:AFP)
〈陸港盤後〉中秋長假全球股市恐慌 上證無感逆勢上漲0.4%(圖片:AFP)
Tag
上證深證創業板人民幣恒指恒科指A股H股

市場不斷相傳恆大集團違約問題將導致中國出現系統性風險，受該消息的影響，周三 (22 日) 銀行及非銀行金融股開低，拖累上證與深證兩指數開盤下挫逾 1%。

不過在開盤後，風暴核心之一的地產類股止跌反彈，風電概念、煤炭等族群走升帶動滬深兩地指數震盪上揚，甚至在午盤後，電力類股持續上漲及鋼鐵類股的回溫拉抬上證由黑翻紅。

受到香港休市的影響，今日滬深兩市成交金額下滑人民幣 1905 億元，但仍有兆元水準，達人民幣 1.15 兆元，連續 44 個交易日破兆。

資料來源:鉅亨網
資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.4%，報 3628.49 點；科創 50 指數上揚 0.41%，報 1355.28 點；深證成指下跌 0.57%，報 14277.08 點；創業板指下挫 0.91%，報 3164.33 點。

因中秋假期因素今日港股及滬股通暫停交易。

法人觀點

國泰君安認為，今日早盤 A 股只花半小時就消化外在事件的利空，A 股現階段的投資邏輯並未發生任何改變，大盤短線修正可望帶來新的佈局機會。滬深兩市連續 44 個交易日成交量維持在兆元規模之上，顯示目前市場資金面較為寬裕，投資人仍積極看待股市。

因此，操作上建議可逢低佈局，可以繼續關注高景氣的鋰電池上下游、受益於漲價的煤炭、非鐵金屬等景氣循環股，及受惠於財富管理轉型的證券類股。
 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞