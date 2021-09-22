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〈台股盤前〉連假期間國際股市波動大 指數陷補跌壓力

鉅亨網記者沈筱禎 台北
〈台股盤前〉連假期間國際股市波動大 指數陷補跌壓力。(圖:AFP)
〈台股盤前〉連假期間國際股市波動大 指數陷補跌壓力。(圖:AFP)
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台股恆大三星台積電鴻海iphone

台股中秋休市期間，國際股市因中國房地產巨擘恒大爆發財務危機，出現大幅波動，台積電、聯電 ADR 跌幅也超過 5%，台股今 (22) 日開盤恐反映不利因素、陷補跌壓力。

美股在恐慌情緒蔓延下，周一四大指數重挫，周二 (21 日) 隨著逢低回補帶動下，美股主指齊揚，不過尾盤賣壓湧現，道瓊、標普翻黑，分別下跌 0.15%、0.08%，那指與費半則守住盤上，小漲 0.22%、0.2% 作收。

市場消息方面，全球海運二哥 MSC(地中海航運) 傳將於 10 月 15 日針對遠東 - 北美東西岸收取旺季附加費 (PSS)、綜合費率上漲附加費 (GRI) 及塞港擁塞附加費 (CGS)，業界認為，海運業者凍漲運價，但因應市場需求加收附加費，恐怕看不到天花板。

蘋果 iPhone 最大組裝基地鴻海鄭州廠，趕工出貨 iPhone 13 系列新機，隨著新機開始發貨銷售，外資看好鴻海 9 月營收將暴衝，估計可由 8 月的 4000 億元跳增至 5400 億元，月增率高達 35%。

三星與台積電美國新晶圓廠布局大車拚，市場傳出，三星規劃 2026 年引進 3 奈米環繞閘極技術 (GAA) 製程，打造全美最先進的晶圓廠，力求彎道超車。

IC 設計廠偉詮電今年訂單需求強勁，且持續爭取產能支援，呈現逐季增加態勢，法人估計，該公司本季業績應可續創歷史新高，第 4 季在產出與價格雙重利多支持下，營運表現可望持續改寫紀錄。

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