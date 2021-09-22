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〈台股盤中〉電子、金融不振 跌逾400點摜破半年線

鉅亨網記者張欽發 台北
〈台股盤中〉電子及金融不振大盤跌逾400點 摜破半年線。(鉅亨網記者張欽發攝)
〈台股盤中〉電子及金融不振大盤跌逾400點 摜破半年線。(鉅亨網記者張欽發攝)
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台股盤中大立光

中國恆大事件衝擊，市場不確定性升高，台股今 (22) 日以 17196.79 點開出，開盤後一度下挫逾 400 點，最低跌到 16838.58 點，大盤已失守半年線，市場專家對台股看法趨保守，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段觀望爲宜，不要增加手中持股。

台股指數今天早盤以低盤 17196.79 點開出，大盤開盤後一度下挫逾 400 點，最低跌到 16838.58 點，最高即為開盤的 17196.79 點，預估全場市場成交值爲 3250 億元。

證券分析師黃漢成指出，在市場不確定因素匯集下，台股早盤跌破半年線，且成交量大，顯示有意因大趺進搶反彈的投資人不少，如大盤無法在短時間止住跌勢，恐怕尾盤還會再殺一波，建議投資人現階段保守因應。

權值股表現上，台積電 (2330-TW) 盤中跌 15 元或 2.5%，鴻海 (2317-TW) 盤中大趺 2 元或 1.84%，大立光 (3008-TW) 盤中趺 100 元或 4.21%。

在中國大陸恒大集團財務風暴未平息前，亞洲區域股市表現上，上證、深證指數及日本日經指數今天早盤都呈現下跌走勢。

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