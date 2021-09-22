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〈恒大危機〉二個理由 向外擴散範圍應有限

鉅亨網記者王莞甯 台北
法人解讀恒大危機向外擴散的範圍有限。(鉅亨網資料照)
法人解讀恒大危機向外擴散的範圍有限。(鉅亨網資料照)
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恒大台股房產人民幣

台股今 (22) 日雖一度收斂跌勢，盤中再度重挫超過 350 點，法人解讀，中國地產巨擘恆大集團的總負債約人民幣 2 兆元，遠低於美國房貸以至次級房貸衍生出來的曝險規模，且人民幣債的國際化程度低，預料危機向外擴散的範圍有限。

投資人憂心恆大恐違約的風險事件會演變為中國版雷曼，近期引發全球金融市場大動盪。

據金管會統計，國內金融業曝險金額共約 22 億元，其中僅 2 家本土銀行對恒大授信額度約 5 億元，屬可控範圍內。

元大投顧分析，投資人心理層面受影響程度可能遠大於實質衝擊，事實上，恒大的總負債約人民幣 2 兆元，占中國整個銀行體系的放款約 1.06%，遠小於美國次級房貸所衍生出來的曝險規模。

同時，人民幣債的國際化程度低，元大投顧研判，持有該公司債券的機構多為中國境內金融機構，危機向外擴散的範圍有限。

元大投顧認為，目前全球金融體系的流動性充足，利率極低，預料中國政府和人行應有能力處理恒大事件，情勢不致失控。

統一投顧則指出，目前中國官方維持房地產嚴格調控立場，也並未放鬆對各產業的監管整頓力度，須留意的是，福建新冠疫情持續向外圍擴散，已波及廈門、莆田、泉州和漳州等多個城市，隨著各地方擴大防疫管制，抑制民生經濟活動，金九銀十旺季恐不旺，應嚴防陸股繼續回跌風險。

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