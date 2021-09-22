印股疫後重生 創新高後仍續抱？

受到疫情影響，較難取得疫苗的新興國家大多還在與疫情搏鬥，導致今年以來新興市場股市漲幅落後已開發國家股市 17%。但印度股市卻很不一樣，年初至今大漲了 21%。我們在六月份的時候發表看好印度股市的文章（投資雷達投資雷達》印度疫情趨緩，補漲機會到？）後，印股持續上漲超過 10%，時隔三個月看法有改變嗎？印度股市仍值得投資嗎？ （資料來源：Bloomberg，資料截至 2021/9/14，以美元計算，指數採 MSCI 全球、新興股市和印度 SENSEX 指數）

1. 印度政策支持，貨幣、財政雙刺激

儘管物價上漲成為許多新興國家央行關注的重點，部分國家甚至已經開始頻頻升息，然而，印度卻反其道而行，依舊維持較為寬鬆的貨幣政策。在財政刺激方案上，印度除了在 2020 年推出多個超大規模的刺激方案，印度總統莫迪更在今年 8 月中時提出將近 100 兆盧比的國家基礎建設計畫。在全球央行逐漸轉向微鷹派的同時，印度政策相對更能支撐股市的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間為 2000/12/31 – 2021/8/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 印度疫情受控，預計明年 3 月完全施打

在四、五月份的時候，印度疫情曾再度失控，好在政府努力推廣施打疫苗，目前已有 40% 的人口至少施打了一劑疫苗。印度全國 45 歲以上施打疫苗的比例超過 85%，先前高確診的幾個州疫苗施打率逐漸超過 50%。待 Maharashtra、Tamil Nadu（下圖縮寫為 TN）、Andhra Pradesh 三個較高確診的州施打率提升後，印度的疫情可望進一步得到控制。根據預估在今年年底前，印度成年人接種疫苗的比例將會達到 76%，而且預估在 2022 年 3 月所有成年人可以完整施打完疫苗，如果疫苗施打狀況如期達成，印度經濟將能重啟經濟成長大門。

資料來源：印度衛生部、covid19india.org，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/20，圖上紅點為印度不同都市，右上角（紅色方形 1 號區）表示高確診率、高疫苗施打率區域，左上角（紅色方型 2 號區）表示高確診率、低疫苗施打區域，其他區域以此類推。

資料來源：The Times of India，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/20。

3. 擔心買在高點？定期定額印股最有利

印度股市基本面在新興市場中相對優異，具有長期上漲的潛力，但同時也具備了新興市場的較高波動。雖然根據歷史經驗來看，長期單筆投資報酬並不差，對於較擔心波動的人來說，定時定額投入也是不錯的辦法。自 2001 年以來，不論是定時定額投資 3、5 或 10 年，都能獲得比整體新興股市更好的報酬率，正報酬的機率也相對整體新興股市高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算平均滾動報酬率，資料回測期間為 2001/9/30 – 2021/8/31，指數採印度 SENSEX 與 MSCI 新興股市總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

印度股市後勢看俏，定時定額投入較安心

印度在過去一年內深受疫情打擊，許多地區都處於封鎖狀態，幾度面臨醫療崩潰的邊緣，然而近期漸漸出現轉機，疫苗施打率快速上升，且新增確診數目也逐漸受控。與此同時，印度的經濟數據屢創佳績，企業財報也表現出色，顯示印度經濟強健的體質，這也令印度股市具備了長期投資的潛力。不論是單筆或定時定額投入印度股市都是不錯的選擇，而擔心股市波動的人則較適合以定時定額分批進場。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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