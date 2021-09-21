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高盛：獨角獸公司大增 印度將成全球第5大股市

鉅亨網編譯凌郁涵
高盛：獨角獸公司大增 印度將成全球第5大股市(圖片：AFP)
高盛：獨角獸公司大增 印度將成全球第5大股市(圖片：AFP)
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印度股市ipo獨角獸

據高盛的報告，投資人持續向印度股市注入資金，今年迄今已募得 100 億美元，預測 3 年後印度將成為全球第 5 大股市，高盛也表示將增持印度週期性股票及支持性資金流。

報告中指出，今年迄今為止，印度新創企業已通過 IPO 籌集了 100 億美元，較過去 3 年籌集的資金還多。

高盛分析師表示，預計未來 2 年印度 IPO 仍將保持強勁。高盛預期，在未來 3 年內，會有多達 150 家私人公司上市，新的 IPO 可能會為印度股市帶來近 4000 億美元的價值。

印度股市規模將有望從目前的 3.5 兆美元，在 2024 年擴大至超過 5 兆美元，使印度成為全球第 5 大股市，超過英國和中東。

印度目前擁有超過 8 億網路用戶，智慧型手機用戶超過 5 億人，僅次於中國。有專家認為，股市擴大的部分原因是近期平價行動數據的可用性上升。另外，新冠肺炎疫情也推動了許多產業轉向線上和數位化，像是雜貨配送、購物、教育到數位支付等。

此外，在疫情爆發前，印度的一些關鍵基礎建設發展，就提高了新創企業擴大業務和發展的能力。

近年來，估值超過 10 億美元的獨角獸新創企業數量在印度激增。高盛表示，這是由於網路生態系統的快速增長，加上更好的私人資本可用性和有利的監管環境。

該行估計，印度至少有 67 家私人新創企業達到獨角獸的標準，其中大部分都專注於印度的數位經濟。

高盛也表示，印度在全球股市規模中的佔比，預計將從目前的 2.8%，在未來 5 年內上升至 3.7%。

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