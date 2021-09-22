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〈國泰金經濟調查〉逾四成民眾看漲台股 近三成想將定存轉入股市

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
國泰金。(鉅亨網資料照)
國泰金。(鉅亨網資料照)
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國泰金經濟台股景氣薪資

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日公布 9 月國民經濟信心調查，由於防疫管制持續鬆綁，民眾的股市樂觀情緒與風險偏好同步上揚，有超過四成民眾看好台股將持續上漲，且有 29.4% 民眾想將現金或定存轉入台股。

國泰金表示，國內防疫政策持續放寬，景氣展望與現況指數皆上揚，提振民眾大額消費意願。據國發會最新公布的 7 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標下滑；隨著本土疫情趨向緩和，政府持續放寬防疫管制，景氣展望指數小幅升至 27 (8 月：22.1)，現況指數亦上揚至 - 4.5 (8 月：-28.2)；民眾薪資上漲預期指數走高至 4.3 (8 月：0.4)，大額消費意願指數同步升至 15.7 (8 月：12)，顯示國內防疫封鎖措施鬆綁提振民眾的消費意願。

國泰金進一步指出，75% 民眾預期今年經濟成長在 3% 以上，51% 則認為通膨介於 1-2%。與主計總處相比，該處估計 2021 年經濟成長 5.88%，通貨膨脹率 1.74%，而國泰金調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 4.23%，高於 8 月的 4.17%，75% 民眾認為今年經濟成長率會達到 3% 以上，與上個月相同；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 2.05%，略高於 8 月的 2.03%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 51%。

台股展望部分，國泰金表示，由於疫情緩和讓國內防疫管制持續鬆綁，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步上揚。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上升至 15.9，高於 8 月的 11.8，風險偏好指數亦從 8 月的 10.8 微幅走揚至 12.5。有 41.4％的受訪民眾看好未來半年台股行情，代表散戶信心仍強。

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