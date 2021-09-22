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〈五倍券來了〉官網當機一小時湧入88萬人次 數位券已21.7萬人綁定

鉅亨網記者劉韋廷 台北
五倍券官網當機一小時湧入88萬人次，數位券已21.7萬人綁定。(圖:行政院)
五倍券官網當機一小時湧入88萬人次，數位券已21.7萬人綁定。(圖:行政院)
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五倍券振興數位綁定經濟部中小企業處

振興五倍券今 (22) 日上午 9 點開放民眾上網登記領取數位券，但因民眾登錄踴躍，一度造成官網大當機，經濟部表示，截至上午 10 點止，官網湧入逾 88 萬人次，其中 21.75 萬人已完成數位綁定，目前官網也啟動限流導流機制，將視線上人流情況恢復、增開伺服器因應。

經濟部表示，截至上午 10 點為止，官網登入人次超過 88.53 萬人次，數位綁定人數則突破 21.75 萬人，至於今年新增的共同綁定功能，綁定人數已有 35239 人。

預約抽籤的部分，經濟部統計，國旅券、農遊券、藝 fun 券、動滋券、客庄券均已超過 40 萬人登記，截至 10 點登記人數達 494882、496844、485774、480440、423575 人次，地方創生券、i 原券也分別有 317102、67293 人次完成登記。

振興五倍券今日起開放數位綁定登記，共同綁訂同步開放，可在 9 月 22 日至 10 月 1 日進行綁定，各部會加碼券除經濟部好食券限前 400 萬名數位綁定民眾外，也開放民眾上網登記，至於欲領取紙本券民眾，第一梯次則預計在 9 月 25 日開放預訂。

振興五倍券預計 10 月 8 日起正式上路，可消費至明 (2022) 年 4 月 30 日止。

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