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亞開行下調亞洲開發中經濟體成長預期 對中國預測維持不變

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
亞開行下調亞洲開發中經濟體成長預期 對中國預測維持不變(圖:AFP)
亞開行下調亞洲開發中經濟體成長預期 對中國預測維持不變(圖:AFP)
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亞洲開發銀行 (ADB) 周三 (22 日) 表示，新冠肺炎疫情會帶來「持久傷痕」，因而他們下調亞洲開發中國家 2021 年的成長預測，原因是疫苗接種率緩慢、感染人數激增和封鎖嚴重。

亞開行在周三發布的亞洲發展展望更新報告中預計，亞洲開發中國家的 GDP 今年將成長 7.1%，扭轉去年萎縮 0.1% 的局面，但低於 4 月份預測的 7.3%。

亞開行指出，本區的疫苗接種率一直不平衡，到 8 月底，僅不到三分之一的人口完全接種了 Covid-19 疫苗。

亞開行代理首席經濟學家 Joseph Zveglich 表示，亞洲開發中國家仍然容易受到 Covid-19 疫情的影響，新變種引發的疫情導致一些經濟體重新祭出限制。

這家機構預計，亞洲開發中國家 2022 年的經濟增速將放緩至 5.4%。

亞開行認為，亞洲開發中國家的成長路徑嚴重分化，一些國家還在忙著採取各種限制，以防堵疫情，而接種進程領先，或是避免採取嚴格限制的國家，有望從強大的全球需求中受益。

亞開行對於此處最大經濟體中國大陸，維持今明兩年的增速預測不變，分別為 8.1% 和 5.5%。另一方面，他們上調香港、南韓和台灣今年的經濟展望。

與此同時，亞開行下調了印尼、馬來西亞、泰國和越南的成長預測，對東南亞的成長預測因而從 4.4% 下調至 3.1%。印度今年的增速預估從 11% 下調至 10%。

亞開行警告說，推遲疫苗推出和新變種的出現，是此處前景面臨的最大風險之一，並可能產生長期的破壞性後果。

但亞開行提醒，決策者還需注意其他風險，包括氣候變化、地緣政治和金融環境收緊等等。

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