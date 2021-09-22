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華碩路由器報捷 連四季奪台灣市占冠軍

鉅亨網記者劉韋廷 台北
華碩路由器報捷，連四季奪台灣市占冠軍。(圖:華碩提供)
華碩路由器報捷，連四季奪台灣市占冠軍。(圖:華碩提供)
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華碩路由器WIFIIOT

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (22) 日表示，根據研調機構統計，華碩路由器自去年第三季起，連續四季獲得台灣市占第一，並連續 10 年拿下國際權威科技媒體 PCMag 頒發的消費者最佳滿意度冠軍，華碩也同步推出舊換新活動，進一步搶攻市占。

華碩表示，根據 SmallNetBuilder 公布的最新結果，旗下網通產品榮獲最佳效能 WiFi 6 無線路由器、最佳效能 WiFi 6E 無線路由器、最佳效能 WiFi 6 Mesh 網狀網路系統等三大項目評比第一名，其中，華碩更拿下 WiFi 6 無線路由器前三名。

因應遠端連線、居家辦公趨勢，華碩指出，全系列 WiFi 6 機種路由器皆擁有 Trend Micro 終身免費的 ASUS AiProtection Pro 防毒功能，可過濾惡意網站，並具備 WPA3 加密協定，輕鬆將家庭網路安全性提升至商用級，現也舉辦舊換新活動，不限品牌機種，審核後即可享指定機種優惠。

營運方面，華碩持續看好筆電需求續強，隨旺季需求增溫、Windows 11 筆電新品上市、供應鏈產出增加，估 9 月、第四季營收可望保持成長，樂觀全年營運將優於去年，內部也以全年出貨 2400 萬台為目標，並未下修。

華碩 8 月品牌營收也創下歷年同期新高，達約 424.56 億元，月增 23.46%、年增 5.33%，法人則估，華碩第三季品牌營收將優於第二季，達約 1200-1300 億元、季增約 5%。

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